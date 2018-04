Los más jóvenes hablan a los futuros gobernantes

"Aquí no viene”, dice Janer Quintero, un joven de 17 años que vive en el sector El Progreso de Olaya Herrera, cuando le pregunto su percepción sobre la forma como el Estado llega a su barrio. De acuerdo con él, están Daniela Paternina, de 16, y Douglas Steven Antequera, de 19, amigos que junto con Janer esperan por una oportunidad para iniciar estudios universitarios, después de haber terminado el bachillerato.

Su idea coincide con la de miles de niños, niñas y adolescentes colombianos, que creen que no son importantes para el gobierno. 6 de cada 10, para ser exactos.

La cifra fue entregada por Unicef, en la campaña #YLaNiñezQué, que muestra la percepción de los más jóvenes sobre su seguridad, salud, educación y sexualidad, entre otros temas; y brinda propuestas para el próximo presidente del país.

Los resultados muestran un panorama desolador, sobre todo en inseguridad, donde se evidenció que los menores no se sienten seguros en la calle, en los parques, en su barrio, en su escuela ni en su casa.

Pero también es esperanzador, porque le proponen al próximo presidente que fortalezca la educación, prevenga la violencia, asegure la vida y el desarrollo de los niños, aumente los recursos para infancia y adolescencia, promueva que los niños sean escuchados y que construya la paz.

Los de aquí

Daniela, Douglas y Janer no hicieron parte de esta encuesta, que incluyó a más de 17 mil 800 jóvenes del país, pero también tienen claros los problemas a los que se enfrentan y no solo tienen propuestas que hacerle al próximo presidente, también al alcalde que los cartageneros elegirán este 6 de mayo.

“Los que vivimos en estos barrios sabemos que no podemos esperar a ganarnos el baloto, ni la lotería para salir adelante. La solución a nuestros problemas llega si estudiamos, pero ese es precisamente nuestro más grande problema: que no tenemos suficientes oportunidades para educarnos”, dice Douglas, quien quiere estudiar Comunicación Social.

Por eso para los tres, si pudieran agregar un programa en el plan del próximo presidente del país, sería el acceso gratuito a la educación.

“Aquí en Cartagena, por ejemplo, hay una universidad pública, que no es gratuita y para entrar a ella toca hacer un examen en el que pasan pocos. Si no tienes plata para el examen, ya no puedes estudiar”, puntualizó Daniela.

Además, los embarazos a temprana edad y las peleas entre jóvenes en riesgo deberían ser -dicen ellos- una de las prioridades para el próximo alcalde.

“Algo más puntual, que surge de un problema de todos en este sector: no tenemos una buena salud y la atención que recibimos es muy mala, si yo fuera alcalde de Cartagena pondría un puesto de salud aquí cerca para que no tengamos que esperar tanto como en los CAP adonde tenemos que ir”, agregó Douglas.

Las cifras de Unicef

17.864 niños, niñas y adolescentes, entre los 4 y los 17 años fueron consultados por Unicef.

8 de cada 4 niños y adolescentes creen que su escuela no facilita el acceso a menores con discapacidad.

9 de cada 10 niños afirmaron que los parques no son lugares seguros.

2 de cada 10 niños han sentido que no son respetados por su edad, color de piel, religión o físico.

5 de cada 10 niños dijeron que en su colegio hay matoneo. 8 de cada 10 que su barrio no es seguro.

1 de cada 10 niños no considera su casa como un lugar seguro.