Estos son los primeros multados en Cartagena con el nuevo Código de Policía

Desde hoy 1 de agosto, entraron en vigencia las multas del Nuevo Código Nacional de Policía, 361 conductas que sancionan todos aquellos comportamientos que afectan la convivencia.

En Cartagena, en tan solo 19 horas de la aplicación de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, ya se han instaurados cinco comparendos, así lo afirmó el último reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena.

El primero de ellos se registró en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, donde un hombre proveniente de Estados Unidos, insultó con gestos obscenos a una pasajera y a un funcionario de Turismo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

A este se le instauró un comparendo dentro del Artículo 35, es decir, comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Numeral 1. Irrespetar a las autoridades de Policía.

En otro procedimiento en el barrio El Pozón, sector Central, los uniformados multaron a un hombre, de 41 años, por afectar la tranquilidad de la comunidad por el alto volumen de un picó.

El picó, valorado en 18 millones de pesos, fue incautado y dejado a disposición de la Inspección de Policía del barrio El Pozón.

Este fue unas de las sanciones más recurrentes dentro de los siete meses de vigencia y pedagogía del código y es que le pone un pare a los bulleros y amantes de la fiesta con picó.

En el Centro Histórico, la sanción pecuniaria fue aplicada al dueño de un gato, que mordió a una turista en la calle de las Carretas.

En Olaya Herrera y en Nuevo Bosque fueron sancionados comportamientos como consumo de sustancias estupefacientes en el espacio público, reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que deriven en agresiones físicas y utilizar, permitir y practicar el pregoneo o actos similares en actividades de alto impacto que impidan la libre modalidad y escogencia del consumidor.

Tipos de multas

Son cuatro tipo de sanciones económicas estas son:

• Multa Tipo 1: No recoger los excrementos de la mascota, obstruir por cualquier medio la ciclorruta y ocupar el espacio público con violación de las normas vigentes son algunos de los comportamientos. La sanción es de $98.362.

• Multa Tipo 2: Agredir, irrespetar o desafiar a la autoridad policiva, iniciar una riña que pueda derivar en agresión física; portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público; trasladar caninos de raza peligrosa sin bozal, correas y demás elementos establecidos, son algunos de los comportamientos. La sanción es de $196.724.

• Multa Tipo 3: Consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas en establecimientos educativos o realizar actos sexuales en espacio público, son algunos de los comprtamientos. La sanción es de $393.449.

• Multa Tipo 4: Realizar necesidades fisiológicas en espacio público, arrojar basuras en espacio público o hacer mal uso de las líneas de emergencia, son algunos de los comportamientos. La sanción es de $786.898.

Tenga en cuenta que...

*Las personas que se les instauró una multa de tipos 1 y 2 tienen la posibilidad de conmutarlas totalmente por otras medidas correctivas, tales como la participación en programas comunitarios o en actividades pedagógicas que promuevan la convivencia.

Este debe hacerse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la orden de comparendo.

*Por su parte, las multas tipos 3 y 4 pueden llegar a tener un descuento del 50%, siempre y cuando los ciudadanos la cancelen dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

*La Policía Metropolotana de Cartagena y la población pueden grabar todos los procedimientos si así lo desean. Además si no están de acuerdo con las medidas, podrán presentarse dentro de tres días habiles ante los inspectores de policía, quienes conocerán el caso y tomarán una decisión sobre el cobro.

*Si usted no cancela dentro de 6 meses la multa, usted no podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas, no podrá ser nombrado o ascendido en cargo público, no podrá ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado u obtener o renovar el Registro Mercantil en las Cámaras de Comercio.

*El 60% del dinero de las multas será recauado por la administracion distrital y municipal para actividades de cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad y, el 40% restante, a la materialización de las medidas correctivas.