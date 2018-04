El Centro Histórico de Cartagena pide ayuda

Cartagena fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad en noviembre de 1984 y las partes involucradas, en este caso la UNESCO y la ciudad, asumieron un compromiso para respetar ciertas reglas del juego, esto con el fin de llevar con responsabilidad el título otorgado. La División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), es la entidad encargada de velar y realizar intervenciones con el fin de garantizar que las alteraciones en los edificios, casas o bares del Centro Histórico no violenten los permisos. El título de Patrimonio Histórico ha estado en juego desde que salió a debate el tema de Aquarela y sus afectaciones sobre el patrimonio del Castillo San Felipe de Barajas, sin embargo, en la zona histórica de la ciudad, hay otros males que violan las leyes, y se han normalizado al punto que los controles autoritarios se han quedado cortos y poco efectivos. El Universal hizo un recorrido por la zona más querida de la ciudad, y esto fue lo que encontramos.

“¿Qué quieren los cartageneros de la ciudad? ¿Quieren que esta sea bares, prostíbulos y discotecas o vivienda, hoteles y cultura?”. Se pregunta una residente del Centro Histórico, quien prefirió guardar su nombre bajo reserva, y aseguró que cada fin de semana vive el “calvario” de no poder dormir por culpa del ruido que produce el establecimiento nocturno, Fragma Club. Leonel Guardo subdiretor del Epa, manifestó que se hicieron los controles y la discoteca fue insonorizada, pero el problema que se presenta es otro, el ruido no trasciende hacia el ambiente sino que se queda en un espacio cerrado, y eso es competencia del Dadis. Germán Bustamante, ingeniero restaurador, comentó que “debido a que las casas son muy antiguas resulta casi imposible que las vibraciones acústicas no se transmitan, y más cuando están dos edificaciones tan unidas, lo correcto es que la administración distrital controle más los establecimientos y recupere la calidad de vida del Corralito de Piedra”. (Haga clic en la imagen de arriba para ver la nota completa)

