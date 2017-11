Los pros y contra del sistema de recargas en Transcaribe

5:30 de la tarde. Estación Cuatro Vientos. En la taquilla de recarga se aglomeran al menos unas 15 personas. Hay impaciencia y en algunos “molestia” porque notan que en el cubículo de recibo sólo hay 1 una cajera para brindar el servicio de recarga.

Desde la entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM, en Cartagena la movilidad de decenas de usuarios cambió. Se han acortado distancias y muchos cartageneros han manifestando viajar “seguros y cómodos” en un medio de transporte público.

Sin embargo, el sistema de recaudo en Transcaribe presenta fallas y para muchos usuarios son constantes las largas filas debido al lento proceso de recarga con el que cuenta el sistema; para muchos ciudadanos ya es hora de que esta empresa logre la ampliación de un sistema de recarga con múltiples formas de pago que no implique el uso de la tarjeta.

El concesionario de recaudo Colcard, está encargado de la operación de recaudo de Transcaribe y ofrece al usuario una red externa de recarga para las tarjetas del sistema, un punto a favor del sistema, pues se “descongestionan” algunas taquillas y la espera para recargar la tarjeta es màs llevadera.

“Uno de los objetivos principales de la red, es acercar el servicio al usuario, con el ánimo de pueda acceder a las rutas alimentadoras y complementarias que no trabajan dentro de la troncal. En la mayoría de las ciudades de Colombia y el mundo, que utilizan servicios de transporte basados en tarjetas recargables, estas redes de recargas son desarrolladas a través de empresas dedicadas a servicios de pagos, giros, recargas celulares y compras en línea”, indicó un vocero de la empresa.

Colcard señala que a través de la red de recargas Supergiros, un usuario de Transcaribe podrá recargar su Transcaribe. Esta empresa cuenta con unos 450 puntos de venta en la ciudad.

No obstante, muchos usuarios critican la falta de medios electrónicos y otros puntos adicionales para realizar la recarga de sus pasajes.

“Nunca he tenido inconvenientes al momento de recargar. Sin embargo, serìa bueno que se habilitaran otros puntos donde se pudieran hacer recargas. Como con tarjeta de crédito o débito o medios electrónicos”, indicó Jesús Batista, usuario.

“A veces el proceso es muy lento dependiendo también el día. Los fines de semana es más fácil acceder al punto de taquilla para recargar, es más rápido”, dijo Lenis Pardo, habitante del 20 de julio.

“Creo que cuando haya un flujo de pasajeros considerable, la empresa debe disponer de otra cajera en las taquillas para agilizar el proceso de recargar y descongestionar las filas”, expresó Hilda Gómez.

Fines de semana, clave

En un recorrido realizado por ElUniversal.com.co durante el puente festivo por las diferentes estaciones de Transcaribe, encontramos un flujo constante de usuarios y pocas filas en las taquillas de recarga.

Algunos cartageneros manifestaron que los durante los fines de semana es más fácil recargar la tarjeta del SITM pero critican la demora en la espera de los articulados.

"Hoy (domingo) me toca esperar hasta 20 minutos por un articulado. Cuando estoy en Patio Portal me toca esperar aún más, mientras que de lunes a viernes espero entre 7 y 10 minutos. Sería bueno que Transcaribe no guardara buses los fines de semana y pensara en la gente que le toca trabajar", expresó un usuario.