Los rostros que esperan justicia y reparación

Una veintena de personas llegó hace 15 días al lote donde una vez se levantaba Portales de Blas de Lezo II. Eran familiares, sobrevivientes y vecinos que un año después siguen esperando del Estado y de los Quiroz una respuesta a los problemas que llegaron a sus vidas el 27 de abril.

Estos no son todos los rostros de la tragedia, pero sí reflejan el dolor y la incertidumbre que cada uno de estos 365 días han vivido. Ellos no olvidan el derrumbe, porque con cada ladrillo que cayó, también se derrumbaron sus familias.

Este especial fue hecho por ellos. A los miembros del cuerpo de Bomberos, a los vecinos, a las madres, viudas y hermanas; a los sobrevivientes, padres y hermanos que cumplieron nuestra cita el domingo 15 de abril en el lote que les trae tan tristes recuerdos, también a los que nos contaron sus experiencias telefónicamente... el equipo de periodistas y fotógrafos de El Universal, les dice gracias.

Contar sus historias es nuestra manera de recordar a la ciudad un suceso que nadie debería olvidar jamás, porque recordarlos es un gran paso para pedir con ellos justicia y reparación.

“Nosotros como vecinos perdimos la tranquilidad, con el cierre del lote y el amparo de la Fiscalía, no podemos ni hacer el muro de contención que evita que nuestras casas se sigan destruyendo”.

Ramón González - Vecino

“Cuando enterramos a mi sobrino Omar, nos dijeron que nos ayudarían a trasladar su cuerpo al pueblo tras un año, pero ahora preguntamos y nadie del Gobierno responde por la ayuda”.

Luz Mila Bello Ortega - Tía de Omar Bello, fallecido, y Raúl Mejía, herido.



“A veces me agacho y cuando me vuelvo a levantar, me duele. A veces ni siquiera me puedo parar de la cama. Ya no puedo hacer ninguna fuerza. Ese accidente cambió mi vida”.

Julio Julio - Sobreviviente



“A él lo encontraron a los tres días, todo ese tiempo yo estuve aquí, no me provocaba comer, a veces me cambiaba... cuando lo sacaron solo hubo tiempo de hacer los papeles y lo enterramos en la tarde”.

Rosa María Utria - Viuda de Lewis Antonio Padilla



“Mi hijo me iba a arreglar la casa, él fue ese jueves esperanzado de que le iban a pagar para dejar de trabajar ahí. Tengo todos los materiales afuera y nadie que me haga el trabajo”.

Elisa García Quintana - Madre de Manuel Gregorio Quintana

“No recuerdo en qué parte de la construcción lo encontraron. Para sacar a mi hijo, me mintieron diciendo que ya estaba en la morgue, mientras yo iba lo sacaron. Fue el último cuerpo que encontraron”.

Nuris De Agustín - Madre de Hermes Herney Viloria

“Nosotros estamos vivos porque allá arriba hay un Dios, los milagros sí existen, porque a nosotros nos cayeron cuatro pisos encima y un tanque nos salvó, aunque perdimos a mi papá”.

Alberto José Ortega Velázquez - Sobreviviente, murió su padre Adalberto Ortega



“Yo quedé a cargo de mis dos nietas, a nosotros no nos dieron ayuda mensual ni proyecto productivo. En una reunión dijeron que no había nada para los muertos y yo me fui. Ahora tengo 73 años y nadie me contrata”.

José Cantillo - Padre de Yesid Cantillo, fallecido



“Ofrecieron ayuda psicológica, dijeron que al cumplir la incapacidad laboral tendríamos trabajo, llenamos una hoja de vida... pero no cumplieron, ahora estamos llenos de deudas y con las heridas vivas”.

César Tirado - Sobreviviente

“Aquí cayeron 7 familiares, 3 quedaron discapacitados, 4 murieron, entre ellos mi compañero. Desde entonces mis hijos no se han podido recuperar y yo sobrevivo con la microempresa que me pusieron”.

Magalis Madera - Viuda de Rafael Mendoza



“Los del dolor somos nosotros , nuestros muertos no valen lo que nos puedan dar, por eso para mí los mercados y las ayudas son una burla a nuestro dolor si al final ni siquiera nos tratan con respeto”.

Rosario Padilla Zúñiga - Viuda de Esteban Salas Correa