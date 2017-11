Lote en Manga volverá a manos del Distrito

A manos del Distrito volverá el lote que las extintas Empresas Públicas Municipales de Cartagena ocuparon en el barrio Manga y vendieron a particulares. La decisión la tomó el Tribunal Administrativo de Bolívar a través del fallo de una acción popular, el pasado 4 de octubre.

En su fallo, el Tribunal explica que “para la fecha en que el Distrito transfirió una serie de bienes a las Empresas Públicas Municipales de Cartagena, mediante la escritura pública No. 1889 del 21 de noviembre de 1961, era una obligación legal, al igual que ahora, identificar el bien inmueble con sus linderos, situación que le permite inferir a la Sala que al no identificar el bien inmueble con sus linderos, no existió en ningún momento la intención de transferir la propiedad del lote de terreno”.

Su intención -precisa- era “transferir únicamente la planta de energía eléctrica en el terreno, más no el terreno en el cual funcionaba”.

Cabe recordar que el 4 de abril de 1961, las Empresas Públicas Municipales de Cartagena, valiéndose de la mencionada escritura, vendieron el lote al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel), que en 1999 pasó a ser el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las ZNI-IPSE, y este a su vez, en 2009, lo entregó a favor del Fideicomiso Lote Manga, del cual es vocera la fiduciaria Helm Trust S. A. Este mismo año, Eduardo del Río Puello interpuso la acción popular por la violación al derecho colectivo.

El análisis

Para declarar la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, en la que incurrieron las Empresas Públicas Municipales de Cartagena al haber vendido un bien inmueble que no era de su propiedad, el Tribunal tuvo en cuenta otro hecho relevante.

Es que en el Acuerdo No. 12 de 1961, por medio del cual el Concejo de Cartagena autorizó al personero municipal de la época a suscribir la mencionada escritura pública, “no se describe en ninguno de los apartes la intención de proceder a la trasferencia del lote de terreno en el cual funcionaba la planta eléctrica de Manga”.

Este indicio -añade la Sala- permite concluir que en ningún momento existió por parte del municipio de Cartagena la intención de transferir la propiedad del lote de terreno.

A recuperarlo

Para salvaguardar el patrimonio público del Distrito, el Tribunal ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena cancelar las anotaciones realizadas en el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-73440, mediante las cuales personas diferentes al Distrito procedieron a la enajenación o disposición del lote.

Asimismo ordenó al Distrito realizar todas las gestiones administrativas tendientes a recuperar el lote que nunca salió de su propiedad.

Julio Romero Alandete, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Manga, manifestó a El Universal que “siendo presidente de Asomanga, en 2010, empezamos la lucha para tratar de que en ese lote no se violara el POT porque allí querían construir unas torres de 30 pisos que iban a afectar la visual del fuerte de San Sebastián del Pastelillo. Siempre hemos pretendido que ese lote se convierta en un parque donde podamos arborizar, porque nos están dejando a Manga sin árboles”.