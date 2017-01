Madre denuncia que a su hijo lo discriminaron en un colegio por ser “grande”

Toda madre desea que su hijo crezca con una buena educación. Por eso Gloria Valdiris Cadena pensó en un colegio de la ciudad que le brindara toda la formación académica necesaria para su hijo de 13 años y que fuera asequible a su situación económica.

Era la primera vez que iba a esa institución, por recomendación de algunos familiares y por un convenio del Distrito. Lo que no imaginó fue que a su hijo no lo recibirían porque, al parecer, era demasiado ‘grande’ para el curso al que iba a ingresar.

Sí, grande de estatura, más no de edad, fue la excusa que le dieron las directivas del colegio Cartagena del Mar, ubicado en el sector Los 4 Vientos.

“Me sentí mal”

Esas fueron las palabras de Yordi, un niño tímido que recordó cómo la directora del plantel le dijo a las afueras del colegio, la mañana de ayer, que no lo recibiría en su institución porque él era muy grande en comparación con el resto de estudiantes que ingresarían al grado sexto.

“Llegamos como a las 8 de la mañana al colegio para ver si nos respondían la solicitud de admisión, pero la directora ni nos dejó ingresar, nos atendió desde la puerta y dijo delante de los otros niños que no lo iba a recibir. Además, explicó que eso era un colegio privado y ella hacía lo que quería ahí”, destacó la madre del menor.

Yordi cumplirá los 14 años el próximo mes de agosto.

Más de dos semanas

Por 20 días Gloria esperó pacientemente la llamada de las directivas del colegio para saber si aceptaban o no a su hijo.

“Fui con mi abuela hace como 20 días a entregar los papeles con las notas del último año cursado y los documentos necesarios, pero la misma directora me dijo que iba a ver si me podían dejar entrar y que me llamaría para confirmar”, explicó el menor.

Ayer, cansada de esperar y teniendo en cuenta de que ya casi comienza la jornada escolar, Valdiris Cadena fue hasta la institución, pero no fue recibida de la mejor manera.

Ella misma comentó que la atendieron desde afuera y tampoco le devolvieron los documentos del hijo.

“Haz lo que tú quieras, pero aquí no va a entrar”, fueron las fuertes palabras que, dijo, le gritaron en el colegio.

¿Por qué no otra institución?

Valdiris Cadena vive con su esposo y su hijo en el barrio Colombiatón. Ella trabaja en La Boquilla, sale desde muy temprano de su casa y regresa a eso de las 7 de la noche.

Escogió esta institución educativa por un convenio que tiene el Distrito que además le brinda transporte gratis al hijo. También explica que en el barrio solo hay un plantel educativo y es para primaria, así que su hijo ya no puede estar allí.

“A veces uno no tiene para los transportes y por esa facilidad que me brindaban escogí el colegio”, puntualizó la mujer.

Ahora el menor no quiere estudiar en esa institución por temor a que si lo aceptan, tomen represalias contra él.

Mientras que los familiares esperan hoy interponer una queja ante la Secretaría de Educación con respecto al caso de discriminación que se presentó en la institución educativa y hasta piensan en demandar.

Secretaría de Educación se pronuncia

La Secretaría de Educación Distrital dijo que el motivo real no fue la altura sino que no tiene la edad promedio para cursar el grado al que aspiraba (sexto). Según la entidad, debería estar en octavo o noveno.

“Nos reunimos con la madre de familia y el menor y les explicamos la situación. Acordamos incluirlo en los programas de extraedad del Distrito para que el joven pueda acceder al servicio de educación, por lo que ya tiene el cupo asegurado en una institución cerca de su domicilio”, destacó Juan Carlos Urango, director de cobertura educativa.

¿Qué es la extraedad?

Según el Ministerio de Educación, este término se refiere a “el desfase entre la edad y el grado. Ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado”. Esto, de acuerdo a la Ley General de Educación, la cual ha planteado que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, de transición a noveno grado y que el grado de preescolar obligatorio (transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 años de edad.

Es decir, un estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años, si tiene entre 10 o más años, está en extraedad.