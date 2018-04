Mal entendido enfrenta a habitantes de Torres de La Plazuela con líderes

Una polémica se ha generado entre los habitantes del barrio Torres de La Plazuela y los miembros de su propia Junta de Acción Comunal por un mal entendido.

La confusión tiene como epicentro el canal de aguas pluviales del vecino barrio El Socorro, cuyas aguas están estancadas y generan malos olores y mosquitos que afectan el ambiente de los 1.500 apartamentos de las torres.

Esta inquietud la planteó la JAC durante una visita a ese barrio de la sección Miércoles de Barrios, de El Universal.

En ese momento los líderes afirmaron que la Alcaldía de Cartagena estaba cometiendo una injusticia con ellos, al exigirles que paguen impuestos como estrato 4, pero su calidad de vida es la de un estrato 2.

De La Plazuela hacen parte los edificios Parque Residencial La Plazuela, Plazuela 21, Torres de La Plazuela, Plazuela Mayor, Plazuela Virrey 1, Portal de Santa Mónica, Centro Comercial La Plazuela y la Alcaldía Local 3.

Respecto a lo que los activistas cívicos consideran poca diligencia de parte del Distrito para solucionar el problema de las aguas estancadas, afirmaron que “ si no piensan arreglar ese tema por ahora, tampoco deberían cobrarnos impuestos tan altos o, en su defecto, bajarnos a estrato 2”.

Algunos de los propietarios de los 1.500 apartamentos los tienen arrendados o en proceso de venta, por lo cual las declaraciones de la JAC causaron malestar, dado que, según los quejosos, algunos clientes potenciales perdieron el interés en esos inmuebles.

“De ahí en adelante --aseguró Marvin Ahumada, presidente de la JAC--, los dueños de esos apartamentos nos viven reclamando dizque porque nosotros hicimos creer que los inmuebles ya no son estrato cuatro sino dos, cuando lo que hicimos fue una afirmación irónica para que se entendiera que no estamos conformes con impuestos tan altos, que no compaginan con la calidad de vida que hacen padecer”.

Rafael Castro, otro miembro de la JAC, explicó que “la información había que darla de esa forma para que las autoridades entendieran que la situación es delicada, pero de ninguna manera queremos que nos declaren estrato dos, porque estamos en una de las zonas más importantes de la nueva Cartagena”.

Marvin Ahumada añadió que “entendemos que hablar de esos problemas en un medio de comunicación podría afectar un poco la imagen de la urbanización, pero si nos quedamos callados es peor”.