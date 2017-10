Mañana arranca jornada de inscripción para 2ª convocatoria de Casa Pa' Mi Gente

Si usted es una de las personas que desea aspirar a una vivienda propia, esta nota le interesa.

Desde mañana 31 de octubre hasta el 7 de noviembre, será la jornada de pre-inscripción para la segunda oferta institucional de Vivienda Por Cartagena que ofrece Corvivienda, destinadas para personas de escasos recursos, víctimas del conflicto y clase trabajadora, entre otras.

En el evento, que se realizará en el Coliseo de Combate, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solo se ofertaran Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y Viviendas de Interés Social (VIS), la oferta para viviendas gratis se realizara en diciembre del año en curso.

Estas viviendas estarán ubicadas en 3 proyectos en los que la entidad trabaja los cuales son: Bahía San Carlos, Caminos del cerro y Manzana 72 Ciudadela Bicentenario.

Si estas interesado en postularse, a continuación algunas indicaciones y requisitos para cada proyecto.

OFERTA DE VIVIENDA VIS

*Así será en Bahía San Carlos

- Área de Aptos: 60 M2 Aproximadamente: (2) alcobas, tercera proyecta - (1) baño, otro baños proyectado - Cocina - Se entregan en obra gris - Área de labores - Balcón Piscina - cancha deportiva, parqueaderos - 5 Torres de (21) pisos.

-Ubicación Campestre:

-Valor: 135 slmmv valor 2018 - aproximado $108.000.000

-Cuota inicial: 30%

-Subsidio de Corvivienda: $7.234.000 descontable a la cuota inicial, saldo del 70% (Cierre financiero o Recursos propios)

*Requisitos para participar

- No requiere Sisben.

- No tener vivienda.

- No haber recibido subsidio de vivienda de ningún ente con anterioridad.

- Si eres empleado del distrito o periodista debes presentar certificación de tu condición.

- Devengar hasta 6 salarios mínimos (núcleo familiar).

*Así será en Caminos del Cerro

-Aptos con acabados terminados- Área de Aptos: 58 M2: (3) alcobas - (2) baños - Cocina - Área de labores - Balcón - Completamente acabados – Parqueaderos - Torres de (4) pisos.

-Ubicación: Pasacaballos

-Valor: $93.000.000

-Subsidios de Corvivienda: $10.000.000 +Subsidio de constructor: $7.000.000 = $17.000.000

-Cierre Financiero a cargo del Beneficiario: $76.000.000.oo

-Cuota inicial: $1.600.000

*Requisitos para participar

- No requiere Sisben.

- No haber recibido subsidio de vivienda de ningún ente con anterioridad.

- No tener vivienda.

-Si eres empleado del distrito o periodista debes presentar certificación de tu condición al momento de la preinscripción.

- Devengar hasta 4 salarios mínimos (núcleo familiar).

OFERTA DE VIVIENDAS VIP

*Así será en Manzana 72 Ciudadela Bicentenario

-Área de Vivienda: 46.55 M2 Aprox - Casas entregadas en obra gris.(02) Pisos - (01) Sala Comedor - (02) Alcobas - (01) Baño - (01) Cocina - (01) Patio - (01) Área de Labores.

-Ubicación: Ciudad del Bicentenario

-Valor: 48.000.000.oo

-Subsidio de Corvivienda:$28.000.000

-Cierre Financiero a Cargo del Beneficiario: $20.000.000.oo

*Requisitos para Participar:

- Puntaje de Sisben hasta 65 puntos.

- No tener vivienda.

- No haber recibido subsidio de vivienda de ningún ente con anterioridad.

- Si eres empleado del distrito o periodista debes presentar certificación de tu condición.

- Devengar hasta 2 salarios mínimos (núcleo familiar).

¡Tenga en cuenta!

Puede aplicarse otros subsidios de vivienda, posterior a la adjudicación de este es decir el subsidio que otorga Corvivienda podrá ser complementado con otros subsidios, como los que otorga el Gobierno Nacional "Mi Casa Ya", VIPA o Subsidios de Cajas de Compensación.

La pasada convocatoria

En la pasada convocatoria realizada en 2016, de los 980 favorecidos, solo 677 cumplieron con los requisitos requeridos por la entidad. El resto, es decir, 303 ciudadanos fueron eliminados del sistema, dejando libre las vacantes para otras personas que fueron elegidas en un nuevo sorteo. (Lea aquí: Fueron sorteadas 980 casas, en medio de grandes expectativas)