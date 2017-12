Manolo Duque no ha sido notificado de hallazgo fiscal por $3.584 millones

El exalcalde de Cartagena, Manolo Duque, no ha sido notificado del hallazgo con incidencia fiscal por $3.584 millones y presunta incidencia disciplinaria, que reveló ayer la Contraloría General de la República. Así lo afirmó su abogado, Juan Carlos Cabarcas. (Lea aquí: Otro escándalo para Manolo: dinero para pobres fue a parar a contratistas)

“Los organismos de control están en todo el derecho de hacer las investigaciones que les correponden. Estaremos prestos a responder. A nosotros no nos han notificado aún de eso”, aseguró.

Recordemos que la Contraloría dio a conocer ayer una afectación al patrimonio del Distrito de Cartagena, ejecutada durante la administración de Duque.

Es que $3.584 millones de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, destinados a la Población Pobre No Afiliada (PPNA), fueron utilizados para pagar impuestos por estampillas que debían sufragar tres contratistas. Cabe resaltar que a corte de 30 de noviembre eran 35.005 personas las pertenecientes a la Población Pobre No Afiliada en Cartagena.

“Los hechos se originaron en diciembre de 2015, cuando con recursos de un crédito interno contratado con la banca privada para infraestructura hospitalaria, se realizaron pagos por $35 mil millones 841 mil a los contratistas: Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A., Consorcio Salud Heroica y Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena”, contó el órgano de control fiscal.

No obstante, el cobro de estampillas por $3.584 millones no se aplicó a los contratistas sino a los recursos de una cuenta maestra del Banco Popular, donde el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) administra los recursos de la Población Pobre No Afiliada.

El dinero fue desembolsados el 19 de febrero de 2016, pasando por alto que, por mandato constitucional, no debía destinarse ni utilizarse para fines diferentes.

La Contraloría señaló que los recursos desviados en favor de las arcas del Distrito “entraron como recursos propios, lo que cambia su destinación exclusiva en el sector salud”.

Recalcó que “bajo ninguna circunstancia el patrimonio de la entidad pública, representado en los recursos para la seguridad social, se puede afectar con la aplicación de un gravamen que le corresponde sufragar única y exclusivamente a los contratistas”.

El hallazgo con incidencia fiscal por $3.584 millones y presunta incidencia disciplinaria, fue trasladado por la Contraloría a los Ministerios de Hacienda y de Protección Social, para que actúen según su competencia.

Para la Contraloría, la situación descrita evidencia que la administración distrital, y en especial el Dadis, no ha implementado los controles necesarios para garantizar que los recursos asignados para la PPNA sean invertidos de manera correcta.

Dadis argumenta

¿Qué se hicieron los recursos del descuento?, cuestionó la Contraloría al Dadis. En respuesta, la entidad argumentó que se aplicó en este caso retención en la fuente y lo descontado se trasladó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Sin embargo, la Contraloría consideró que tal respuesta “no desvirtúa la situación irregular evidenciada y que los pagos se realizaron con recursos de un crédito interno con la banca privada, y no debieron tomarse de la cuenta bancaria de la PPNA, las deducciones que debieron hacerse al contratista, puesto que no fue con estos recursos que se realizó el pago”.

Advirtió además que la mencionada retención en la fuente y el traslado a la Dian no sucedieron, “puesto que se evidenció, tanto en el auxiliar contable como en el movimiento detallado de deducciones de estampillas, que la causación y pago se hizo por concepto de: estampilla UdeC 1%, sobretasa deportiva 2%, estampilla Años Dorados 2% y Ley 104”.

Además, tanto en el libro de bancos como en la certificación expedida por el Banco Popular consta que el beneficiario de la cuenta de destino de los recursos fue el Distrito de Cartagena, no la Dian.

Por esas evidencias, “para la Contraloría la respuesta del Dadis no es pertinente, ni contiene argumentos para desvirtuar el hallazgo establecido”, sentenció el órgano de control.