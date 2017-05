Manolo Duque no fue el único suspendido de su cargo

Tras el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, tragedia que destapó la olla podrida de las licencias falsas en la ciudad y la falta de control en las construcciones por parte del Distrito, muchas cabezas de la administración actual han rodado.

Los primeros fueron Luz Helena Paternina, secretaria de Planeación Distrital y Olimpo Vergara de Control Urbano, quienes presentaron su renuncia ante el alcalde Manolo Duque, el pasado 3 de mayo. (Lea aquí: Renuncian la secretaria de Planeación y el director de Control Urbano)

Estos eran investigados por ser los encargados de los entes responsables del seguimiento, control y vigilancia a las construcciones de la ciudad.

Luego, se evaluó la función de los curadores urbanos y se determinó que las Curadurías rendirían cuenta a Supernotariado, esto con el propósito de evitar vicios de corrupción en la expedición de licencias de las obras.

Pero hoy, 21 después del colapso de la construcción que dejó 21 personas fallecidas, el mismo alcalde de Cartagena, Manolo Duque, fue suspendido por 3 meses del cargo por la Procuraduría General de la Nación.

Esto como medida cautelar mientras se adelanta la investigación de la tragedia y la falta de control en el tema de las construcciones ilegales en la ciudad. (Lea aquí: Procuraduría suspende al alcalde de Cartagena, Manolo Duque)

Los otros suspendidos

Lo cierto es que Manolo Duque no fue el único suspendido por el ente de control. El Ministerio Público también separó del cargo por el mismo tiempo, a Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la localidad 3 Industrial y de la Bahía y Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12.

A estos también el alcalde local había solicitado una investigación ante la Oficina de Control Disciplinario del Distrito por la tragedia en Blas de Lezo. (Lea aquí: Ordenan investigar a cuatro funcionarios del Distrito por caso Blas de Lezo)

El Universal.com.co se comunicó con Patricia Zapata y está manifestó que aún no ha sido notificada por la Procuraduría de la decisión, y hasta que el ente no lo haga no dará declaraciones.

Por su parte con el alcalde de Cartagena, quien se encuentra en Bogotá y dejó como alcaldesa encargada a Adriana Meza Yepes, no fue posible comunicarse, pero un asistente afirmó que se encuentra reunido con sus abogados.

La Procuraduría también abrió una investigación a Luz Elena Paternina Mora, Olimpo de Jesús Vergara, Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnicos y profesionales en la Localidad Industrial y de la Bahía. Habrá que esperar que medidas serán tomadas con estos funcionarios y exfuncionarios.

Finalmente, habrá que esperar los resultados que den las investigaciones del la Procuraduría sobre el Alcalde de Cartagena, estas pueden ser ser destituirlo definitivamente, aumentar el tiempo de suspensión o devolverle el cargo.