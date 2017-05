Marzo fue el mes con más violencia contra buses de Transcaribe

Si hay una característica que deslumbra a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) es la seguridad, que sumada a la rapidez y la comodidad, lo posiciona como el preferido de los cartageneros, así lo demostró la encuesta de Fenalco que reveló que el 80% de los usuarios califican el servicio positivamente.

¿Cómo saber que los usuarios sí se sienten seguros? Jader Gutiérrez vive en Los Alpes, y camina todos los días desde su casa a la estación de La Castellana. Antes de salir se previene y guarda su celular en el pantalón, escondiéndolo con la correa, todo esto para evitar que le roben su móvil. Cuando llega a la estación saca su celular, se pone los audífonos y viaja viendo una serie o escuchando música hasta el Centro, en Transcaribe. Pero, ¿qué tanto cambia la percepción si de repente la tranquilidad se ve interrumpida por una piedra que impacta en el vidrio de un bus del sistema?

En marzo, ocho vehículos de Transcaribe fueron atacados. Dos de ellos busetones y seis padrones. Fue el mes con más ataques vandálicos contra el SITM en los últimos 14 meses. El segundo mes más violento fue septiembre del 2016 con siete ataques, y el tercero fue marzo del año pasado con cinco actos vandálicos.

Lo más grave es que según los reportes, desde febrero del 2016 no ha pasado un mes en que el registro de ataques sea cero. Han sido 10 ataques a vehículos tipo busetón y 31 actos vandálicos contra padrones del SITM.

Pero los ataques en vez de ser reprochados públicamente, terminan en meras cifras que guardan los operadores privados, que, además de informarle al ente gestor, que es Transcaribe, deben llevar un conteo para sus empresas del tiempo y el dinero que gastan como resultado de cada ataque.

Según conoció este medio, el costo de los ataques ha generado gastos económicos mensuales a los operadores que van desde 378 mil pesos en el mejor de los casos, hasta casi 4 millones de pesos. Ellos asumen la totalidad de los recursos requeridos.

Y aunque el problema no parece ser tan grave como en Barranquilla, donde Transmetro a finales de 2016 reportó un ataque cada 31 horas a los buses del sistema, Cartagena está en el momento preciso para prevenir situaciones similares o peores.

¿Qué se está haciendo?

“Antes mi lógica me indicaba que era una obligación de la Policía brindar un servicio de seguridad a los usuarios del sistema, que finalmente son ciudadanos, y les pedía por ejemplo presencia policial profesional, pero entonces ellos me dicen que los entes de control lo interpretarían como un servicio a Transcaribe y no a la ciudad”, responde el gerente del sistema Humberto Ripoll cuando se le pregunta por la seguridad y la presencia de la Policía en los barrios que ya tienen el servicio.

Es decir, para proteger a los usuarios del SITM y a los buses de ataques a piedras, por ejemplo, sería necesario que se firmara un convenio entre Transcaribe y la Policía. Un convenio que según reveló el gerente del sistema no es “nada barato, es bastante costoso”.

Es importante aclarar que estamos hablando de prevención del delito y no de reacción, pues Ripoll es claro en apuntar que “cada vez que pasa algo, nosotros escribimos al grupo que tenemos con la Mecar y la reacción es inmediata. Pero la presencia policial para que haya una percepción de seguridad, no existe”.

Sobre el mencionado convenio aseguró que ya está estructurado, y que está en negociación, para luego buscar los recursos, mientras tanto “la presencia de los policías es precaria”.

Según informó el gerente de Transcaribe, en agosto, según obligación contractual de Colcard (operador de recaudo del SITM), se van a instalar cámaras de seguridad, y sistemas audiovisuales para cada bus y estaciones. “Y además, en los dispositivos que tendremos para anunciar la próxima estación también enviaremos mensajes de cultura ciudadana para que sean interiorizados por los usuarios”.

Protocolo

Cuando un vehículo de Transcaribe es atacado inmediatamente se debe informar al centro de control, desde donde se envía a otro bus para que recoja a los pasajeros y el atacado se devuelve a patio, “con que solamente un bombillo no funcione y el operador se dé cuenta, debe devolverse inmediatamente a patio”, explica el gerente del sistema.