“Más de 100, los edificios irregulares en Cartagena”: SIAB

Mientras que los cartageneros llevan una semana discutiendo si era pertinente o no la orden de desalojo de 16 edificios por fallas estructurales, no ha trascendido la grave denuncia que hizo la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar en la que se advierte que las edificaciones con irregulares por licencias y trámites suman más de 100.

Así se lo reveló Jorge Mendoza, presidente de la Sociedad de Ingenieros, quien explicó que en la ciudad lo que está sucediendo es que ha habido construcciones irregulares, sin licencias, sin las debidas normas y eso ha pasado desapercibido para las administraciones locales, que son las que tienen la responsabilidad de velar por el control urbano.

“No son 16 edificios. Son más. Evidentemente. La misma Superintendencia de Notariado ha detectado más de 60 casos y la Alcaldía, en su momento en una ronda que hizo en varios barrios, encontró también aproximadamente 60 situaciones con irregularidades. A nuestro modo de ver, desde la Sociedad de Ingenieros, son muchos más, en nuestros cálculos son más de 100”.

Frente a si tienen determinados cuáles son esos edificios, el ingeniero Mendoza señaló que sí. Destacó que aunque propiamente no hay un censo detallado, sí conocen los casos de cerca.

“La lista formal no la tiene nadie porque debido a la inestabilidad administrativa de la Alcaldía distrital, eso no se ha hecho de forma regular. Nadie se ha puesto en la tarea de hacer un censo real de esta situación. Incluso hay muchos más casos de edificaciones, de dos o tres pisos, que también tienen el mismo problema”.

¿Si no hay un censo, entonces, cómo llegan a esa cifra? Respondió Mendoza que el dato corresponde a una combinación de factores. “Ha habido percepciones directas de nuestros asociados, tenemos denuncias puntuales y hay otras que ya tienen una investigación formal”.

Para resolver las fallas estructurales de un edificio, explicó el ingeniero, hay que revisar, caso por caso, ya que no se puede generalizar debido a que cada uno es una situación diferente. “Lo que sí puedo decir con certeza es que, prácticamente, no hay una obra que tenga deficiencias que no se puedan corregir, en algunos casos es un poco más complejo y en consecuencia, su mejoramiento tendrá mayor costo. En algunas situaciones es preferible demoler”.

Para el ingeniero es importante anotar que el problema de los edificios construidos irregularmente no es solo de Cartagena y por eso recordó que la Superintendencia de Notariado y Registro ha dicho que tienen detectado unos 1.500 casos en todo el país de edificios con fallas.

La molestia

Y los cartageneros no se han detenido en revisar la magnitud del tema, precisamente, porque los desalojos no fueron bien recibidos y han generado una molestia generalizada. Muchos de los afectados han argumentado fallas en el estudio de la Universidad de Cartagena, en el que se basó la Fiscalía para ordenar la salida inmediata de sus apartamentos de al menos 100 personas.

En dicho estudio, explicó Mendoza, se concluye que los edificios no cumplen con las normas de construcción que son de obligatorio cumplimiento. “En consecuencia, le insisto, su situación no es normal. Pero la universidad no llega hasta afirmar que hay un riesgo grave, evidente, de colapso. No han dicho eso. Lo que han dicho es que el alcance de su contrato es mostrar si los edificios cumplen o no las normas establecidas en Colombia”, explicó.

De acuerdo con los reportes de prensa que ha publicado el periódico El Universal (de Cartagena), se ha cuestionado con vehemencia todo el informe de la Universidad, con argumentos que señalan que está copiado de un estudio de México y que además, hay fallas en los nombres de los edificios y en las mediciones y toma de datos. En consecuencia, las víctimas del desalojo han dicho que su salida es injustificada.

Es importante anotar que este medio ha consultado a varios de los expertos en estructuras más reconocidos del país, frente a si era prudente este desalojo preventivo y todos han coincidido en que sí. Con ellos ha coincido el alcalde Sergio Londoño quien indicó que la decisión de evacuar se realizó “aplicando el principio de precaución, seguimos firmes en que al conocer cualquier riesgo para las personas, se proceda a salvaguardar su vida y su integridad”, dijo.

Para entender las dimensiones de la decisión, es importante recordar que el pasado jueves 18 de enero, el fiscal Néstor Humberto Martínez, reiteró que 16 edificaciones construidas en la ciudad se encuentran en inminente riesgo de sufrir un desplome como el ocasionado el 23 de abril de 2017 con el edificio Blas de Lezo, donde perdieron la vida 20 personas.

Dijo el fiscal que le preocupa que algunas edificaciones no contaban con licencias para su construcción y, sumado a eso, reveló que 14 de las 16 construcciones pertenecen a la Familia Quiroz, constructora vinculada en el edificio desplomado el año pasado.

Martínez confirmó que los estudios aportados por la Universidad de Cartagena revelaron que en cada edificación hay inconsistencias a la hora de registrar su construcción.

“Hay varias irregularidades en los informes periciales, que dan cuenta de problemas estructurales, de los materiales de construcción y con todos ellos estamos avanzando rápidamente para establecer las responsabilidades”, dijo.

Desalojo suspendido

Debido a las inconsistencias que argumentaron los afectados en el informe de la Universidad, un juez suspendió hasta el próximo martes, los desalojos. Según el reporte de la Alcaldía lograron trasladar a un 65 % de los afectados.

Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, indicó que un equipo de sus expertos llegó a la ciudad debido a que la Alcaldía les pidió compartir las lecciones del caso de Space, en Medellín, y por eso le están solicitando a las comunidades que denuncien las irregularidades.

Por último expresó que están en proceso unas investigaciones por parte de la Fiscalía, la cual arrojará si hay más casos. “Oficialmente los edificios que reportó el distrito son los 16 que tenemos, pero hay información en el sentido que pueden ser más” .