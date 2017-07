Más de 20 perros abandonados y desnutridos en El Pozón

A la intemperie. Así quedaron más de 20 perros desde que su dueño fue asesinado hace más de un mes. Esta persona vivía arrendada en una casa de la calle La Paz, en el sector Miramar de El Pozón, y allí mantenía a sus animales en buenas condiciones, pero estos ahora están a su libre albedrío porque el dueño de la vivienda los echó a la fuerza y puso candados.

La situación para los animales cambió tanto desde ese momento que algunos han muerto y los que quedan con vida están desnutridos. Son los vecinos quienes, con lo poco que tienen, dan de comer y beber a los perros de vez en cuando para que no sigan muriendo de hambre.

“Cuando ese señor se mudó al barrio hace un año trajo seis perros, después fue trayendo más y más, no sé si los recogía de la calle, pero llegó a tener más de 20. Los alimentaba y cuidaba bien, pero a él lo mataron y desde entonces esos animalitos están sufriendo”, sostuvo Gustavo Tobar, vecino del sector.

Buscan ayuda

Actualmente hay unos 14 perros vivos, los cuales se la pasan todo el día merodeando la calle. Allí duermen, juegan, ladran con las pocas fuerzas que tienen y hacen sus necesidades. También, dicen los vecinos, se asoman a cada casa cuando sienten el olor de la comida.

“Es una situación muy triste. La gente les echa los desperdicios, otros les compran fruticas, algunos les dan agua, pero nada es suficiente porque son muchos”, agregó la vecina Ana Hernández.

Para los moradores, cada día que pasa es una carrera contra el tiempo para los animales porque en cualquier momento pueden morir. Por eso, piden a ayuda urgente a las autoridades para que los recojan y les den una mejor vida.

Habla el dueño de la casa

Sergio Rodríguez es el propietario de la casa donde estaba arrendado el dueño de los perros. Este señor de la tercera edad con angustia manifestó que los echó a la calle porque no podía mantenerlos. “La mujer que vivía con el que mataron se fue y me dejó esos perros aquí, ellos no son problema mío, yo fui hasta la policía a buscar ayuda pero no me la dieron, necesito que me colaboren porque esos perros pasan todo el día aquí recostados”, señaló el hombre, quien además es invidente.

¿Qué dice la UMATA?

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, aseguró que: “Se va a hacer la aprehensión de los animales con acompañamiento de la Policía Ambiental, y dirigirlos a un albergue. Sin embargo, estamos revisando a dónde poder hacer la dirección de los animales. Pero es necesario que la comunidad ponga la queja ante la Inspección de Policía”.