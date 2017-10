Hay más de 4.000 vehículos abandonados en los patios del Datt

Como un cementerio de vehículos; así lucen los patios del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (Datt). Miles de automotores que le han sido inmovilizados a los conductores por infringir alguna norma de tránsito se encuentran abandonados ahí.

Según cifras del Datt, en los 4 parqueaderos que tiene la institución en Cartagena, y son manejados por la Concesión Circulemos S.A., reposan más de 7.000 vehículos. De ellos 6.500 son motocicletas y cerca de 500 son automóviles. Esta cifra no incluye carros involucrados en accidentes o en en procesos judiciales ya que esos están a disposición de la Fiscalía.

Pero eso no es todo. De estos 3.000 vehículos aún no cumplen el año de estar inmovilizado y por tanto no les aplica la Ley de Patios o 1730 de 2014, encargada de regular la disposición de los vehículos inmovilizados para que puedan ser vendidos, chatarrizados o donados.

La ley estipula que si pasado un año de la inmovilización sin que el propietario o poseedor haya retirado el vehículo de los parqueaderos o no haya subsanado la causa que dio origen a la sanción y no esté a paz y salvo con la obligación generada por servicios de parqueadero y/o grúa, la autoridad de tránsito de cada ciudad los declarará, mediante un acto administrativo, como abandonados.

Vehículos abandonados en Cartagena

Los vehículos que se encuentran en abandono en los patios de La Heroica, el Datt podrá enajenarlo mediante cualquiera de los procedimientos autorizados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya sea por unidad o por lotes, sin embargo esto en Cartagena no se ha llevado a acabo.

En Cartagena son más de 4.000 vehículos, en su mayoría motocicletas de diferentes modelos, colores y cilindrajes, que se encuentran en esta situación.

"Esto se da porque muchos propietarios de estos vehículos, tienen tantas multas y deben muchos impuestos, que no le es rentable sacarlos. En su mayoría a las motocicletas le es más barato comprar otra que ponerse paz y salvo para sacar el vehículo", indicó un vocero del Datt.

Hasta la fecha ninguna de las motos y vehículos, que inclusive tienen más de 6 años en los patios del Datt, ha sido vendida, chatarrizada o donada debido a que en este momento la Ley de Patios presenta varios obstáculos.

¿Cómo es el proceso?

La Ley de Patios, que se hizo para descongestionar estos parqueaderos, contempla varias medidas que dilatan el proceso. Primero es hacer el conteo de los vehículos que tienen más de un año, luego se publica un edicto en un medio de comunicación de la ciudad para que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a ésta, el propietario y/o poseedor del vehículo se presente a subsanar la deuda.

Vencido este término para reclamar el vehículo, si el propietario o poseedor no han subsanado la obligación por la infracción que dio lugar a la inmovilización y los servicios de parqueadero y/o grúa pendientes, se autoriza al organismo de tránsito que declare el abandono del vehículo inmovilizado.

Pero eso no es todo, realizado el acto administrativo que declara el vehículo en abandono, el organismo de tránsito debe crear una cuenta especial, en una de las entidades financieras, donde se consignen los dineros individualizados de cada propietario o poseedor del vehículo producto de la enajenación del bien y de la cual se efectuarán las deducciones a las que esta dio lugar.

Pero muchos expertos en movilidad señalan que abrir una cuenta corriente para ingresar los recursos obtenidos de dicha operación es inaplicable, ya que ninguna entidad bancaria abre miles de cuentas solo para ingresar estos recursos, otros indican que el trámite no es lo suficientemente ágil para facilitar la descongestión de estos establecimientos.

¿Qué pasa en Cartagena?

El vocero del Datt indicó que "en Cartagena ya se realizó el conteo de los vehículos que llevan más de un año en los patios, se realizó la publicación en un medio de comunicación local, avisándole a los propietarios unas opciones de pago, una de ellas fue exonerarlos de un porcentaje del pago de los patios, pero muy pocos atendieron este llamado y no mostraron interés para hacer el tramite", sostuvo el vocero del Datt.

Sin embargo, ya vencidos los términos, hoy un perito evaluador está realizando la tasación del precio unitario de cada cada moto y carros. Luego se determinará qué hacer con cada uno de ellos.

120 vehículos inmovilizados diariamente

El ente de Tránsito indicó que diariamente se hacen operativos en la ciudad. En estos cerca de 120 vehículos son inmovilizados por cometer alguna infracción en las distintas vías de Cartagena.

"Tenemos 4 grupos de agentes de Tránsito haciendo operativos en sectores como el Centró Histórico, la Bomba El Amparo, la Y de Olaya y El Bosque, pero tratamos de rotar en otras vías, además los fines de semana duplicamos estos operativos", dijo el vocero del Datt.

Estas conductores de moto y vehículos inmovilizadas deben pagar la sanción por la que fueron multados, mostrar todos los documentos: soat, licencia de conducción y técnico mecánica, pagar la grúa, y tener al día el pago de los parqueos.

Para las motocicletas, el pago de grúa es de 49.000 pesos y el día de parqueo es 17.200. Mientras que para los autos es 98.000 pesos la grúa y 25.000 el día de parqueo.

Finalmente mientras avanzan los trámites legales para descongestionar los 4 patios del Datt, los cerca de 4.000 vehículos en abandono continuarán bajo la lluvia, el sol y la noche, pudriéndose, devaluándose cada vez más y acumulando más deudas.