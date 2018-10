Más de 75 mil visitantes espera Cartagena durante semana de receso escolar

Mientras los viajeros se alistan para disfrutar de la semana de receso escolar, que inició este sábado 6 de octubre y se prolongará hasta el lunes 15 de octubre, Cartagena de Indias ultima los detalles para recibirlos.

Así lo declaró Zully Salazar Fuentes, presidenta Ejecutiva de Corpoturismo, quien invitó a los colombianos a visitar La Heroica. “En Cartagena de Indias y Bolívar esperamos con los brazos abiertos a los turistas. Seguimos siendo el destino favorito en Colombia y uno de los principales en el Caribe para el turismo extranjero, pues estamos en un proceso de mejora continua”, precisó Salazar.

La funcionaria indicó que de la mano de la Alcaldía, la Gobernación de Bolívar, Icultur y en conjunto con los gremios Anato, Cotelco, Asotelca y Fenalco, así como de entidades como la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA) y el Puerto de Cartagena, trabajarán durante la semana de receso para que el turismo y vida diaria de los cartageneros y bolivarenses convivan dentro de la mayor armonía posible.

Visitantes

Según proyecciones del Sistema de Información Turística de Cartagena de India (SITCAR), en esta semana de receso podrían llegar a Cartagena más de 75 mil visitantes.

De ellos, 65 mil llegarían por vía aérea y un estimativo, basado en temporadas anteriores, de 10 mil por turistas vía terrestre, repartidos entre los que llegan en carro particular y por la Terminal de Transporte.

La cifra de visitantes por vía aérea supone un aumento del 7,1%, frente a igual período de 2017 cuando arribaron a la ciudad 60.497, la mayoría procedentes de otras regiones del país, para pasar esta mini temporada de vacaciones para los colegios y universidades públicas y privadas.

Estos visitantes podrían dejar a la economía de Cartagena alrededor de 25 mil millones de pesos.

Ocupación hotelera

Para esta fecha, se espera una ocupación hotelera del 62% aproximadamente, aunque según las proyecciones de la Sitcar, podría ser superior en los días del puente del Día de la Raza, es decir, entre el 13 y el 15 de octubre.

En playas

El director de Distriseguridad, Víctor Arango, detalló a ElUniversal.com.co que para esta semana de vacaciones 70 salvavidas estarán atentos a preservar la vida de los bañistas en los 22 kilómetros de playa de la ciudad.

“Para esta semana de receso escolar estamos listos y preparados para garantizar con nuestros salvavidas la seguridad en las playas. Habrá presencia en Punta Canoa, Manzanillo del Mar, La Boquilla, Bocachica, Punta Arena, Playa Blanca, Marbella, Bocagrande y Castillogrande", explicó Arango.

El funcionario recomendó a los bañistas atender la información de los salvavidas, no hacer uso de las playas en estado de embriaguez o bajo sustancias alucinógenas, no dejar a los niños solos y no ingresar a las playas de Crespo, la cuales se mantienen cerradas desde el 2014 tras las alteraciones que sufrieron por la construcción del túnel de Crespo. (Lea aquí: Playas de Crespo seguirán cerradas en semana de receso)

Salud

El Departamento Administrativo Departamental de Salud (Dadis), indicó que se encuentran activos los centros de atención prehospitalaria en las playas de Cartagena. En estos los turistas y nativos podrán ser atendidos por un trauma, una lesión o una picadura, heridas que no necesiten ir hasta un hospital.

Por otro lado, el ente de salud también emitió unas recomendaciones para los padres de familia, pues en esta semana de receso los menores se quedan en casa y están expuestos a sufrir percances relacionados con quemaduras, caídas e intoxicaciones.

"Como los estudiantes no irán a clases permanecerán en sus casas por lo que hay que mantener la vigilancia para evitar que se presenten accidentes caseros muy comunes en los hogares. Queremos que sea una semana de descanso, de cortas vacaciones, de alegrías e integración en los hogares previniendo hechos que puedan terminar en emergencias graves", dijo el director del Dadis, Antonio Sagbini Fernández.

El funcionario recordó que la línea 125 del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, Crued atiende las 24 horas y en cualquier emergencia se puede acudir a los profesionales del Crued.

Movilidad

En cuanto al tema de movilidad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), indicó que durante esta semana continuará los operativos de control de pico y placa, alcoholemia, parqueo, circulación de chivas y de coches, con el objeto de velar por la seguridad vial en la ciudad.

Precisó que seguirán con las campañas de educación vial para evitar que más personas conduzcan con algún grado de alcohol.

El entre de tránsito agregó que realizarán controles de ingreso a Playa Blanca y en la zona de la Terminal de Transporte de Cartagena, donde se realizaron en la última semana algunos cambios viales. (Lea aquí: En marcha desvíos del tráfico vehicular hacia la Terminal de Transporte)