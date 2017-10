Más de 800 vuelos de Avianca han sido cancelados en el aeropuerto Rafael Núñez

Desde el pasado 20 de septiembre, unos 700 pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), la mitad de la plantilla de Avianca, se encuentran en huelga para exigir mejoras laborales.

Este cese de actividades que ya completa 22 días ha dejado hasta el momento según la aerolínea, perdidas cercanas a los 50 millones de dólares, unos US$ 2.5 millones por día, y ha dejado en tierra a más de 350.000 pasajeros tras la cancelación de más de 5.000 vuelos en las diferentes terminales aéreas del país.

En cuanto a Cartagena, un reporte emitido por Sacsa, encargada de operar el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en el que se recopila los datos desde el 20 de septiembre hasta el 9 de octubre de Sacsa, arroja los siguientes datos:





Para este miércoles, 11 de octubre, la operación en el Rafael Núñez avanza así:

Vuelos cancelado: 17 vuelos provenientes de Bogotá, Medellín, Cali y Nueva York y 18 salientes para Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.

Vuelos en operación: 13 vuelos de llegada y 13 vuelos salida de Cartagena.

Estos más de 800 viajes cancelados han generado cuantiosas pérdidas y afectaciones tanto para los pasajeros de la aerolínea como para sectores como el turismo y el transporte que dependen de la movilidad de los viajeros. (Lea aquí: El comercio en Cartagena siente los estragos del paro de pilotos de Avianca)

"Regresen al trabajo"

Pese a que el pasado viernes, el Tribunal de Bogotá declaró ilegal la huelga de los pilotos sindicalizados, los aviadores aún no retoman las actividades laborales. (Lea aquí: Tribunal declara ilegal la huelga de pilotos de Avianca)

Por ello, el presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings S.A. y principal accionista de la compañía, Germán Efromovich, pidió a los pilotos que regresen a su trabajo cuantos antes, sino serían despedidos.

“El paro no tiene sentido, es ilegal y no tiene lógica. Vengan a trabajar y preserven su trabajo, si no vienen, están sujetos a perderlo”, expresó Germán, quien agregó que no considera que el paro sea un impedimento para que la aerolínea siga con sus planes de crecimiento y eficiencia.

Nueva contratación

Como una forma de enfrentar la protesta y seguir adelante, el principal accionista de Avianca, afirmó que la empresa tiene 2.000 hojas de vida de aviadores colombianos que quieren trabajar en la compañía, se están contratando pilotos extranjeros por 90 días.

El pasado 7 de octubre llegó el primer vuelo con tripulación extranjera, el cual estuvo al mando de tres pilotos europeos acompañados por un capitán de la compañía."El vuelo AV027, que cubrió la ruta Madrid-Bogotá, fue atendido en un Airbus A340-500 de la aerolínea portuguesa Hi-Fly", indicó la empresa en un comunicado. (Lea aquí: Aterriza en Bogotá primer vuelo de Avianca operado por tripulación extranjera)

Además los copilotos capaces de ser ascendidos a pilotos ya van a pasar a los cursos complementarios y van a tener el beneficio del ascenso.

Apoyo de la Acdecta y diferentes sindicatos

Luego de que se declará ilegal el paro de los 700 pilotos, la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta), la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) y diferentes sectores sindicales, reiteraron el apoyo a los pilotos.

La Acdecta adelanta la 'Operación Reglamento', es decir, que los trabajadores no trabajarán horas extras sino que solo se regirán al reglamento de trabajo. (Lea aquí: Asociación de controladores de tránsito aéreo apoya huelga de pilotos de Avianca)

Por su parte, las centrales obreras en Cartagena han convocado para este 12 de octubre una movilización por las principales vías y sectores de la ciudad.

Negociaciones

Las negociaciones entre las partes en este momento se encuentras detenidas, luego de Acdac apelara la decisión del Tribunal y el proceso pasará a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. (Lea aquí: Huelga de pilotos de Avianca será resuelta por la Corte Suprema de Justicia)

En cuanto, al Tribunal de Arbitramento Obligatorio, que deberá analizar las posiciones de Avianca y los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, también se encuentra paralizado, ya que María del Carmen Chaín López renunció a su designación como árbitro de los pilotos.

Con esta renuncia, el proceso de elección por parte de la asociación debe volverse a realizar, asimismo, entre Avianca y Acdac deberán elegir a un tercer árbitro, y de no llegar a un acuerdo en este aspecto, el ministerio también será el encargado de elegirlo a través de un sorteo.

Finalmente, el Ministerio del Trabajo indicó que la nueva designación del árbitro de Acdac se realizará mañana 12 de octubre a las 10:00 de la mañana.