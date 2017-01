Más denuncias por mal parqueo de vehículos en diferentes barrios

“Dicen que varias de las camionetas son de médicos de la Clínica, no sé qué hay de cierto en esto, hay una construcción allí y el celador de esa área es quien funge como cuidador de los carros que parquean ahí”, explica el lector.

El denunciante envió una carta al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, para informar acerca de la situación, pero no ha obtenido respuestas. "Esas fotos las he tomado a distintas horas en distintos días, eso no está pasando desde hace poco, tengo meses tratando de denunciar y nadie hace algo al respecto”, asegura.

Otro lector, también a través de WhatsApp, nos envió imágenes de mal parqueo en Blas de Lezo.

“Buenos días, con relación a la noticia 'parquear en la vía es más peligrosos de lo que parece', envío registro fotográfico del Parque de la Virgen, en la entrada de Blas de Lezo, esto es los 365 días del año y las autoridades no hacen nada”, escribió el denunciante.

“En el barrio donde yo vivo los carros acusan todo un andén con sus parqueos, el tránsito en vez de andar pendiente al pico y placa de carros y motos para quitarles plata a las personas, deben visitar los barrios con grúas y llevarselos por mal parqueo", informó, por otro lado, un residente en el barrio República de Chile.

Desde el barrio Los Calamares nos llegó otra fotografía, donde se evidencia a dos vehículos estacionados de tal manera que solo pasan las motos entre ambos, en una vía doble.