Más plazo para el PAE, más hambre en los colegios

Tener que elegir entre un corte de cabello y comer; entre asistir a clases o regresar a casa por un poco de comida; detener la clase porque un estudiante se desmayó por falta de comida; o compartir de tu merienda porque dos de tus compañeros no llevaron, es lo que viven casi que diariamente los estudiantes de la Institución Educativa de La Boquilla.

Es uno de los colegios beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, este año tuvo dificultades porque no estarían en ese listado, pero tienen una tutela fallada a su favor y un incidente de desacato, así que serán incluidos. El único problema ahora es que aún no se implementa el programa.

Ayer, se aplazó la rueda de negocios donde sería adjudicado el operador que prestará el servicio en la ciudad. La Alcaldía deberá ajustar ciertas condiciones de la ficha técnica antes de la adjudicación, esto se daría la próxima semana, solo si se entrega hoy o mañana el documento final. Es decir, una vez queden las modificaciones, se volverá a publicar la negociación en una semana. (Lea aquí: Adjudicación de contrato del PAE para Cartagena tardará una semana más)

Mientras tanto en La Boquilla una niña de 13 años lloraba a las afueras del colegio porque no había comido, le insistía al profesor para que la dejara regresar a su casa porque su mamá ya le había conseguido algo para comer. Sebastián Martínez llegó sin desayunar a clases, no asistió a la última porque se sentía mal y pese a que tenía el dinero para comer prefirió ir a cortarse el cabello.

“Varias veces he venido a clases sin comer, incluso, regreso a casa y aún no tengo comida. Lo que hago es que a veces ayudo a mi papá en su restaurante en la playa, lo que me gano lo divido entre mi mamá y que me alcance para la semana, o para salir con mis amigos”, explicó Sebastián, quien tiene 15 años y cursa décimo.

Las hermanas Escobar López, de 12 y 13 años, a veces caminan casi una hora hasta el colegio. Viven en el sector Villa Gloria del corregimiento, pero aseguran que les hace falta el refrigerio (una bebida láctea y un pan).

“A algunos niños les hace falta el refrigerio o el almuerzo porque no encuentran comida en su casa. Quizá nosotras no necesitamos mucho, pero hay compañeritas del salón que sí”, indicó Jessica Escobar.

Las observaciones

Según la alcaldesa encargada, Yolanda Wong Baldiris, se presentaron siete oferentes en la primera rueda de negocios pero hicieron observaciones al finalizar la misma. Algunas de esas fueron por parte de empresas que tienen códigos de calidad y la Alcaldía deberá revisar las mismas. El Universal le preguntó a la alcaldesa (e) cuáles eran las observaciones que les realizaron y cuándo las argumentarían, pero no tuvimos una respuesta concreta.

La Bolsa Mercantil de Colombia aclaró que es el Mercado de Compras Públicas el encargado de escoger este operador.

Según las condiciones publicadas por la bolsa para la adjudicación de esta negociación, el operador deberá garantizar que el personal manipulador de alimentos cumpla con la normatividad sanitaria vigente, conozca el funcionamiento del PAE y tenga experiencia en la preparación de los alimentos, entre otros aspectos.

“El proveedor interesado deberá acreditar que cuenta con la capacidad jurídica y financiera para vincular a 400 manipuladores de alimentos para la ejecución del objeto contractual”, dijo la Bolsa Mercantil.

Por su parte, los estudiantes le piden a los encargados de contratar el PAE que conozcan las necesidades de la comunidad y que se “pongan la mano en el corazón”.

“Algunos se enferman, pero no lo dicen, agachan la cabeza y se ven tristes pero uno sabe que no han comido. El refrigerio influye mucho porque hay algunos que salen con el desayuno solamente, otros sin desayuno y cuando llegan a su casa no saben si encontrarán un plato de comida. Eso les ayudaba para mantenerse hasta su casa”, destacó Sebastián.

Mientras que el docente Ramón De Ávila Girado aseguró que "el PAE mitiga de cierta forma la situación de esos niños que viene sin desayuno. El que no exista el PAE en los colegios influye en la deserción escolar”.

Más del proceso

La negociación del Plan de Alimentación Escolar de Cartagena se realizará a través del mecanismo de subasta inversa en el escenario de negociación de la Bolsa Mercantil de Colombia. Correagro es la firma comisionista que actúa por cuenta de la Alcaldía en el mercado. Fue creada en el año de 1995 y cuenta con cobertura a nivel nacional con presencia en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Manizales.

"Se quiere lograr que el operador seleccionado cuente con soporte financiero y capacidad operacional que garantice la prestación eficiente del servicio”, Yolanda Wong Baldiris, alcaldesa (e) de Cartagena.