Más riesgos se estudiarán para la expedición del POT

Con el estudio de al menos cinco amenazas por fenómenos naturales y no de tres, como lo planteaba inicialmente el Departamento Nacional de Planeación (DNP), avanzará la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena.

La ampliación del alcance de los estudios de riesgo la dejó en firme el pasado 30 de abril el subdirector Territorial de Planeación, Santiago Matallana Méndez. En la misiva enviada al alcalde encargado, Sergio Londoño, afirmó que “en atención a las inquietudes que ha manifestado el Distrito (...), desde el DNP se han propiciado espacios de análisis técnico con el propósito de identificar y superar las dificultades que se hayan presentado en la ejecución del programa”.

Con esa finalidad, el 27 de abril se realizó una reunión técnica con todos los actores que participan en este proceso, y se llegó a un acuerdo.

“Durante la reunión el operador (consorcio Inypsa, Acceplan, Argea, Grupo UR) presentó los productos asociados a los estudios de riesgo que se están desarrollando, en los que se han acogido las recomendaciones realizadas por la administración distrital, Cardique y el Programa POT Modernos en las mesas ambientales realizadas en noviembre y diciembre de 2017, en el sentido de priorizar los fenómenos que por su intensidad, recurrencia y/o registros históricos han generado o pueden generar mayores pérdidas al municipio”, explicó Matallana en la misiva.

Priorizadas para ser evaluadas en el POT quedaron cinco amenazas por fenómenos naturales: ascenso del nivel del mar asociado al cambio climático, diapirismo de lodos, erosión de la línea de costa, inundaciones y movimientos en masa.

Eran tres

El secretario de Planeación de Cartagena, Irvin Pérez, destacó la importancia de la nueva postura del DNP. “Nosotros no procedíamos más si no teníamos claridad del proceso. En esta carta reconocen que teníamos razón, que la ciudad tenía razón en que no se podía formular el POT solamente con los tres estudios básicos que ellos nos planteaban, que eran solamente dos los que quedaban en la ciudad”.

Precisó que en el artículo 3 del Decreto 1807 de 2014, se establece que para expedir un POT “se deben elaborar estudios en los suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa”. El de avenidas torrenciales no tiene efecto en Cartagena.

Pérez recordó que el DNP emitió la mencionada respuesta luego de que el Distrito solicitara liquidar el convenio de POT modernos que tiene con esta entidad y Fonade. Ahora, “hemos dicho que sí (seguirá el convenio), que si se da esa condición por supuesto, pero tiene que validarlo la autoridad ambiental que es Cardique, que en últimas será la que nos puede decir si los estudios cumplen con los requisitos que dice la norma para la acomodación del POT”.