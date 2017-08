EPS tienen 15 días para acordar pagos con la Maternidad

Si en 15 días varias EPS no hacen acuerdos de pago con la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, sus afiliados dejarán de recibir servicios.

El ultimátum lo lanzó en la mañana de ayer el gerente de la Maternidad, Jorge Quintero Bula, debido a que los escasos pagos de algunas EPS ya están causando estragos en el centro asistencial. La deuda es cercana a los 40 mil millones de pesos.

“La dificultad que estamos afrontando en estos momentos es por el flujo de recursos de algunas EPS hacia la entidad. Es demasiado bajo y realmente está afectando el efectivo que necesita la clínica para cumplir con algunas obligaciones que hemos ido adquiriendo con el tiempo”, informó Quintero.

Explicó que para operar con tranquilidad, la clínica requiere un flujo de efectivo de 1.700 a 1.800 millones de pesos mensuales, sin embargo, en los últimos dos meses no alcanzó ni los mil millones de pesos.

“Estamos haciendo un llamado de acuerdo de pago a las EPS y vamos a tomar una decisión un poco impopular. Es comenzar a cerrar servicios a algunas EPS que no nos cumplen, porque lo que significa es que estamos generando mayor gasto y no vamos a tener ingresos, de modo que va a llegar el momento en que esto se vuelva insoportable”.

Comfamiliar, Coomeva, Nueva EPS, Comparta y Salud Vida son algunas de las que recibirán las solicitudes de acuerdos de pago. “De acuerdo al comportamiento y al compromiso que adquieran con nosotros haremos o no el cierre de servicios”, advirtió el gerente.

Indicó que los cerrados serían “todos los servicios con excepción de Urgencias, porque nosotros tenemos que garantizar la vida y la integridad de nuestros pacientes”. Así, los usuarios de las EPS que se nieguen a pagar a la Maternidad no tendrán acceso a consulta externa, hospitalización, cirugías, apoyo terapéutico, laboratorio clínico, medicina general, entre otros.

Hicieron sacrificio

Quintero dijo que por la situación expuesta “veníamos sacrificando a algunos proveedores, y los proveedores desafortunadamente también llegan a un momento en el que no pueden suministrar si no tienen esos recursos. Entonces, por lo menos este mes, tuvimos que sacrificar algunas cosas para ser equitativos con todo el mundo. Lo poco que entró lo repartimos entre trabajadores y proveedores”.

La más morosa

Del total de la deuda, el mayor monto, 11.532 millones de pesos, está en manos de Comfamiliar, intervenida desde el 2014 por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

El gerente de la Maternidad dijo que para recuperar ese monto, “hay que hablar directamente con la Superintendencia Nacional de Salud y en esa parte nos están colaborando tanto el Dadis como la Secretaría de Salud Departamental, para ver si logramos hacer un acercamiento con la Superintendencia, que es la que está a cargo de Comfamiliar”.

Otros deudores

De los 40 mil millones de pesos que le adeudan a la Maternidad, Caprecom debe 2.877 millones, Salud Vida 2.480 millones, Emdisalud 2.314 millones, Comfacor 2.245 millones, Coomeva 1.953 millones, Saludcoop 1.170 millones, Comparta 1.042 millones, Nueva EPS 633 millones y Cafesalud 562 millones.

Intervenir es su intención

Andrés Alberto de León Romero, secretario General de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc) seccional Bolívar, manifestó respaldo a la gerencia de la Maternidad y advirtió que la intención del Gobierno nacional es ordenar su intervención forzosa administrativa.

“La situación cada día es más grave. No solamente por tener que suspender servicios sino porque ya ginecólogos y especialistas, por falta de pago, también se van a ver abocados para suspender servicios”.

Destacó que “nos preocupa la situación del Gobierno nacional (de no exigir a las EPS). Nos preguntamos, ¿qué es lo que quieren? ¿llevar la Maternidad a donde han llevado al Hospital Universitario del Caribe para después entregársela al ente privado? No lo vamos a permitir. Vamos a apoyar a esta entidad, reconocida a nivel nacional como pionera en gineco-obstetricia y con los índices más bajo en morbimortalidad infantil (...) Si esto no rinde, ¿por qué pelean los privados para administrarla?”.