Maternidad lanza alerta por iliquidez

De seguir aumentando, la deuda de las EPS podría ocasionar el colapso de los servicios ofertados en la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo.

La alerta por la creciente iliquidez la lanzó el gerente de la entidad, Jorge Quintero Bula, quien advirtió que en estos momentos el monto asciende a aproximadamente 48 mil millones de pesos, de los que la suma más grande, 10472 millones de pesos, la adeuda Comfamiliar.

“Estamos buscando los mecanismos para acceder a financiar esa deuda. Parece que se va a hacer una cesión de créditos con el departamento. Estamos en contacto con la doctora Ana Patricia López (directora de Comfamiliar), que está muy interesada en solucionarla, pero queremos agilizar los procesos porque estamos que no podemos”, dijo Quintero.

“La iliquidez cada día va avanzando -recalcó-, y eso puede generar que en un momento determinado colapsen los servicios porque nos falte cualquier tipo de insumos”.

No obstante, hasta hoy, la deuda no ha afectado ningún servicio. El sacrificado ha sido el personal de la clínica. “En este momento no tenemos ningún servicio afectado porque estamos haciendo un buen manejo de costos. Lo único es que en algunos momentos nos toca escoger entre qué podemos pagar. ¿Mes de enero o cesantías? Nos tocó pagar cesantías. Solamente le debemos el mes de enero al personal, pero me gustaría, como gerente de la Clínica Maternidad Rafael Calvo, que nuestros funcionarios estén al día”, explicó Quintero.

LOS OTROS MOROSOS

La cabeza de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo informó que “las otras empresas con las que tenemos dificultades bastante fuertes son Caprecom, que está en liquidación. La tenemos como una entidad de difícil recaudo por la misma situación del agente liquidador, que no reconoció a la Clínica Maternidad ninguno de los saldos, que son aproximadamente 5000 millones de pesos”.

En la lista siguen Comfacor con 2150 millones de pesos; Coomeva, 1856 millones de pesos; Emdisalud, 1600 millones de pesos; Solsalud y Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq), 1200 millones de pesos cada una; y Comparta, 1144 millones de pesos.

Quintero manifestó que “de otras entidades que nos adeudan recursos tenemos a Coosalud, que tiene unas cuentas atrasadas (1500 millones de pesos), pero se ha comprometido a mejorar el flujo de recursos y creo que este año vamos a subsanar la deuda con esa entidad”.

Por la millonaria deuda, la Maternidad no ha podido cumplir algunos de sus compromisos, que suman aproximadamente 20 mil millones de pesos. Entre ellos están los adquiridos con sus proveedores.

“Si miramos el rango de lo que nos deben versus lo que debemos podemos subsistir. Si siquiera nos pagaran el 80% tuviéramos una liquidez que nos permitiría modernizar algunas cosas que realmente quisiéramos (...) Nuestras habitaciones lastimosamente no son excelentes. No podemos decir que son malas, pero quisiéramos mejorarlas. Está dentro del plan que tenemos de brindar un servicio más humanizado”, explicó el gerente.

En busca de obtener recursos por otras vías, afirmó que “vamos a variar nuestro portafolio de servicios, a buscar nuevos ingresos y nuevos aliados. Fue lo que hicimos a fin de año y logramos obtener unos recursos que la clínica nunca había obtenido para salir adelante”.