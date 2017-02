Matrículas puerta a puerta en Ciudad del Bicentenario

Con un conjunto de gaitas, funcionarios de la Secretaría de Educación recorrieron las calles de Ciudad del Bicentenario para motivar a los padres de familia a matricular a sus hijos en el nuevo megacolegio Gabriel García Márquez, a través de la jornada nacional “Es-tu-día”, organizada por el Ministerio de Educación.

La dinámica consistió en matricular a los niños, a pesar de que no tuvieran todos los documentos requeridos (registro civil, tarjeta de identidad y Sisbén), con el compromiso de llevarlos en el transcurso del año escolar y para evitar que los menores se queden por fuera del sistema educativo.

El matriculatón también se realizó en los colegios Antonio Nariño (La Esperanza), Pies Descalzos (La María), Jorge Artel (vía Perimetral) y Corazón de María (San Francisco), donde todavía hay cientos de cupos disponibles. La actividad se realizó en todas las ciudades del país.

Juan Carlos Urango, director de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación, indicó que la matrícula de Cartagena está en un 98%, con 117.500 alumnos, por encima del promedio nacional que es del 96% y con el matriculatón esperan alcanzar la meta de 120.000 menores en las aulas.

“Queremos que hasta el último niño se matricule. El año pasado para esta época la matricula estaba en 92% y ahora ya va en 98% lo que significa que hay una respuesta de los padres de familia a las iniciativas emprendidas por la Administración”, dijo Urango.

El secretario de Educación Germán Sierra, afirmó que “el matriculatón tiene que desaparecer y esto ocurrirá cuando la escuela se convierta en el faro de la comunidad. En la medida en que sigamos insistiendo en que es una responsabilidad de los adultos llevar a los niños a la escuela, vamos a tener buenos resultados”.

Sierra indicó que con su equipo trabaja en el proyecto “Calidad del entorno educativo” que permitirá a los rectores de colegios públicos articular su currículo con los programas de las oficinas del Distrito para que la formación sea integral y los padres de familia se sientan más motivados y comprometido a llevar a sus hijos al colegio.

Elecciones de personeros

Samir Cáceres, estudiante de undécimo grado de la Institución Educativa Antonia Santos, sueña con ser personero estudiantil desde quinto de primaria.

“Tengo 12 años en este colegio y cuando estaba en quinto grado ya había elegido a cinco personeros. En ese momento me pregunté por qué quienes quedaban electos no hacían ciertas cosas como resolver los conflictos en los salones y me propuse llegar a ser personero para intentar resolver esos problemas, se convirtió en un sueño para mí y hoy que soy aspirante a la personería estoy cerca de cumplirlo”, dijo el joven de 16 años durante la jornada electoral que se realizó ayer en los colegios del Distrito.

Samir aseguró que estas elecciones son muy importantes para todos los estudiantes porque los concientiza sobre el derecho a elegir a sus líderes y la responsabilidad de escoger a uno que sea honesto y sin dejarse influenciar por regalos o dinero.

“Entre mis propuestas está promover la unión entre las cuatro sedes porque ahora mismo están desconectadas como si fueran otro colegio, la idea es que nos integremos con concursos, eventos y campeonatos deportivos”, explicó el joven a El Universal.

José Antonio Lugo, otro de los aspirantes a la personería del colegio Antonia Santos, resaltó que “quiero lograr hacer el cambio en la institución y mejorar el entorno medioambiental. Las elecciones nos permiten prepararnos para escoger mejor a nuestros gobernantes”.

Las elecciones a la personería fueron programadas por la Secretaría de Educación en las 104 instituciones educativas públicas y las votaciones se realizaron a través de una plataforma virtual.