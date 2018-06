Mayor de Bolívar responde a cuestionamientos por presuntas irregularidades

Tras el oficio que el veedor ciudadano Wilmer Sánchez envío, recientemente, a la Presidencia de la República solicitando una auditoria especial al Colegio Mayor de Bolívar por supuestos malos manejos de los recursos procedentes del CREE y los recaudos por concepto de matrículas y vacaciones, las directivas de la institución manifestaron su total disposición y colaboración para que el Gobierno y los entes de control nacional emprendan las acciones que consideren necesarias para verificar el contenido de la queja interpuesta.

La rectora Carmen Alvarado Utria indicó que “todos los contratos que se realizan son auditados, anualmente, por la Contraloría Distrital, como entidad competente para el ejercicio. Sin embargo, los organismos de control nacional determinarán si amerita realizar las auditorias especiales, frente a lo cual el alma mater está presta a recibirlos y entregar toda la información que requieran, para que puedan ejercer su rol de control”.

Asimismo, aclaró que “los recursos CREE que entrega el Ministerio de Educación Nacional, a través del Estatuto Tributario, son de inversión para infraestructura física, infraestructura tecnológica, investigación y permanencia. Estos se incluyen en el plan de fomento a la calidad – PFC-, que es sometido a aprobación por el Consejo Directivo y que, además, es enviado al Ministerio de Educación para que dé su visto bueno y monitoree su ejecución, solicitando informes periódicos”.

Añadió que “por la naturaleza de la edificación en la que funciona el Mayor de Bolívar, casi todos los recursos se invierten en restauración, y esa es una de las quejas no solo del veedor sino de varios miembros de la comunidad. Ellos aducen que la inversión no se ve, debido a que los trabajos que se han venido realizando tienen que ver con la consolidación de muros y vigas, por cuanto la ampliación de oficinas o cambios en la fachada no pueden ponerse en marcha por las normas de conservación del patrimonio”.

Lo que contesta Presidencia

Respecto a la solicitud del veedor, la Presidencia de la República respondió remitiendo el oficio a la Contraloría Departamental, a la Fiscalía Seccional Bolívar y a la Procuraduría Regional, organismos competentes para adelantar las investigaciones pertinentes en el caso.

Lo que auditó la Contraloría

En mayo de este 2018, la Contraloría General de la Nación Gerencia Departamental y la Contraloría Distrital realizaron una auditoría al Colegio Mayor de Bolívar, también, por las denuncias interpuestas por Sánchez.

El dictamen de la auditoria especial fue que no se identificaron fallos en el desarrollo de los contratos suscritos para la ejecución de los recursos, que puedan indicar malos manejos.