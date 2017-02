“Me desplazó la guerra y me recibieron las oportunidades”

Cenit Rentería Mosquera partió hace ocho años de Unguía, Chocó, escapando de las armas, la muerte, la guerra y en busca de nuevas oportunidades. Desplazada por la violencia, llegó junto a sus tres hijos hasta Cartagena, ciudad que le abrió sus puertas y le permitió seguir adelante.

Sobrevivir no le resultó fácil, pues su color de piel fue uno de los mayores impedimentos para conseguir trabajo, sumado a las pocas oportunidades laborales que podía encontrar dada su condición de desplazada, por lo que su única salida para sostener a su familia era vender sopas en Olaya Herrera, sector Ricaurte.

En noviembre del año pasado, a Rentería Mosquera, así como a 350 familias, les cambió la vida gracias al programa de ingresos y trabajo del Plan de Emergencia Social (PES), proyecto que ayudo en la creación y fortalecimiento de los negocios de 20 hogares de desplazados, 39 jóvenes en riesgo y a 259 familias en situación vulnerable.

“No quiero vivir del pasado, y en mi corazón no hay rencor hacia todos aquellos que me desplazaron de mi tierra. Desafortunadamente ser desplazado en Colombia es un agravante para que puedas subsistir, pero la vida siempre le brinda una segunda oportunidad a las personas de buen corazón. Me inscribí en uno de los programas del PES con mucha incredulidad, pero las cosas se fueron dando y me entregaron la que fue mi primera unidad productiva, un carro de perros calientes.

“Gracias a esto dejé de pasar trabajo y empecé a generar ingresos, por lo que mi vida mejoró: me pude mudar del sector Ricaurte de Olaya Herrera al Tancón, donde pude ampliar mi negocio. Además, mis hijos pudieron seguir estudiando, por lo que mi sueño ahora es tener mi casa y restaurante propio. Después del negocio de perros, el PES me ayudó con indumentaria para que pudiera empezar a preparar y vender almuerzos”, le contó Rentería Mosquera a El Universal, quien agregó que además de la unidad productiva ha recibido capacitaciones para manejar financieramente su negocio.

Más beneficiados

Javier Emilio Lora Jiménez, director del PES, explicó que desde agosto del año pasado el Distrito, junto a la fundación Encausa, ha hecho jornadas de identificación en las que se realiza un diagnóstico a las familias que estén interesadas en este beneficio y recalcó que este año más personas serían cobijadas con negocios sostenibles.

“Hemos llegado a varias zonas de Cartagena como lo son los sectores La Magdalena, Zarabanda, Playa Blanca y La Puntilla de Olaya Herrera. También, hemos ido hasta los barrios San Francisco, Ciudad Bicentenario y Villas de Aranjuez, estos dos últimos haciendo más fuerza, donde hemos identificado un gran número de personas en situación de desplazamiento que necesitan un respaldo para que por medio de negocios puedan salir adelante.

“Este proceso tiene cuatro etapas: una de diagnóstico, donde determinamos quiénes son los cobijados con el programa; otra de formalización, en la que hacemos socializaciones de cómo mantener los negocios; la tercera etapa ya es de seguimiento, en la que vigilaremos que en efecto las familias estén cumpliendo con su proyecto, y la última es de bancarización, fase donde explicamos cómo manejar créditos, tarjetas débito y cualquier otro tipo de servicios en bancos”, explicó Lora Jiménez.