Medimás presenta "mejoría" en Cartagena

“Una mejoría en la prestación del servicio se ha notado en Medimás EPS” desde el pasado 1 de agosto, cuando entró a reemplazar la operación de Cafesalud, hasta hoy. Así lo informó a El Universal Rafael López Tous, coordinador del programa Personería 24 horas.

Precisó que en Cartagena “no está la totalidad de la red contratada, pero la mejoría se ha notado sustancialmente porque usuarios que tienen patologías de alto costo me han confirmado que están siendo muy bien atendidos, les están prestando el servicio especializado que requieren y les están entregando los medicamentos”.

López también destacó que Medimás está ocasionando menos quejas, contrario a Coomeva y Nueva EPS, que están generando un alto porcentaje. “Cuando entró en operación, los usuarios venían con un malestar de Cafesalud, se unieron las inconformidades y las quejas se dispararon, pero hoy podemos decir que del 100% han disminuido en un 85%. El otro 15% corresponde a temas que hay que revisar con algunos prestadores en proceso de contratación”.

Reconoció que “hay falencias que se vienen tratando, como el empalme que ya debió haberse terminado, pero con respecto a los tres meses anteriores hoy los usuarios tienen una mejoría en la prestación de servicios, entrega de medicamentos y oportunidad de asignación de citas por call center y en la misma EPS, incluso si son con especialistas”.

“También -añadió el coordinador- hay trámites interno administrativos que generan demoras, como la autorización de viáticos para pacientes que por su patología requieren el traslado a otra ciudad, pero son situaciones que dependen de la sede en Bogotá y la gerencia en Cartagena está de manos amarradas”.

Los servicios

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) informó que a la fecha tiene soporte de contratación efectiva en un 98%.

Dermatología, otorrinolaringología, tratamientos maxilofaciales y terapias ABA son los servicios que carecen de contratación en la ciudad, según el coordinador del programa Personería 24 horas.

El Dadis también indicó que la oportunidad de la atención en consulta externa se redujo a un día y en citas de ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía, la oportunidad está a siete días.

“Esperamos que al 31 de diciembre, como dijo la gerente, la cobertura, es decir, la red prestadora de servicios, esté al 100%. Estamos a la espera de verificar que todas las especialidades brinden servicios en la ciudad por parte de Medimás”, añadió Rafael López.

Perdió más de 7 mil pacientes

El 1 de septiembre pasado, cuando el Dadis inició su seguimiento a la operación de Medimás, encontró que no tenía red de servicios definida ni contratada, solo cartas de intención. Además no había entrado en funcionamiento la línea de atención al usuario (call center) y no se entregaban los medicamentos.

Por esas falencias, la EPS perdió 2.001 pacientes en agosto, pasando de tener 38.019 a 36.018 pacientes. En septiembre perdió 1.628, en octubre 1.738 y en noviembre otros 2.441, quedando con 30.211 afiliados. En total, de agosto a noviembre perdió 7.808 usuarios.