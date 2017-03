Megacolegio de Ballestas debe estar listo en septiembre

A Mónica Alejandra Castellar Marrugo, una niña nacida en el corregimiento de Ballestas, cuando se le pregunta por sus estudios alza la mirada al cielo. Cierra los ojos y dice que sueña con poder tener un colegio en donde pueda tener espacios para jugar. También una gran biblioteca y unos salones amplios en donde dé gusto recibir clases.

La menor, quien este año entró a cursar sexto grado de bachillerato, dice que desde el 2014, cuando se inició la construcción del megacolegio que les prometieron, pensó que ese sueño se cristalizaría seis meses después como se había dicho, pero todo se fue diluyendo por la falta de seriedad del contratista que jugó con la esperanza de ellos y de todos los estudiantes de este corregimiento de Turbana.

“Me siento muy mal porque estamos dando clases en la biblioteca y eso no es lo mejor. Aveces el calor no lo soportamos porque el aire no funciona muy bien. Antes dábamos clases en una casa y este año nos enviaron para acá, pero seguimos incómodos”, relató la niña de 11 años.

Su amiguita, Luisa Fernanda Marrugo, con la cabeza reafirma lo que dice Mónica y agrega que espera que este año sí “nos den ese regalo de tener el mejor colegio”.

“Lo vamos a cumplir”

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quien visitó el corregimiento de Ballestas, le prometió a los niños y a los padres de familia que el megacolegio sí será una realidad, por lo que ayer se firmó el acta de inicio de la construcción de la obra que tendrá capacidad para 600 estudiantes.

“Seremos estrictos y vigilantes de la Institución Educativa de Ballestas. No descansaremos en exigirles a los contratistas obras de calidad y en el tiempo acordado. Por eso, la comunidad ballestera puede estar tranquila porque tendrá el mejor colegio de la zona”, aseguró Turbay Paz.

Explicó que los contratistas tienen el deber de entregar la obra lista para ser utilizada en septiembre y constará de 14 aulas, biblioteca, laboratorios, salón comedor, quedará con su cerramiento y una cancha deportiva. La terminación del megacolegio costará unos 5.400 millones de pesos.

Una de las primeras labores que se iniciaron ayer mismo fue el reforzamiento de las columnas y la construcción de otras, pues tras el abandono de la anterior firma contratista se hicieron unos estudios en los que se estableció que era necesario fortalecer las que estaban, levantar otras y corregir varios aspectos en la construcción para evitar fallas a futuro.

¿Y quién responde?

Sobre qué pasó con el contratista que abandonó la obra, el que después de dos años solo había avanzado en un 44%, el gobernador recordó que en agosto del año pasado, por los continuos incumplimientos, se le canceló el contrato por lo que la aseguradora deberá responder por los daños causados.

“La caducidad del contrato, por su incumplimiento, lo inhabilita para volver a contratar. Ahora estamos cobrándole a la aseguradora”, dijo el funcionario.



Reunión con la Ministra

En el mismo corregimiento, la Gobernación de Bolívar lanzó la estrategia ‘Mueve mi futuro’ con la que se busca evitar la deserción escolar. Se entregaron a niños de zonas apartadas 1.000 bicicletas, con el fin de que no tengan excusa para ausentarse de la escuela. Además, los docentes recibieron 20 tabletas tecnológicas.

En la Casa de la Moneda, en el Centro Histórico de Cartagena, el gobernador y la ministra de Educación, Yaneth Giha, informaron que Bolívar ha avanzado en la construcción de 157 aulas y hay otras 117 que están en ejecución. Se han invertido recursos del departamento por $75 mil millones beneficiando a más de 10 mil estudiantes.

Con el Fondo Adaptación se consiguieron recursos para 9 instituciones educativas que sumarán 160 aulas y añadieron que a través del Contrato Paz de Montes de María se avanzará en educación. Se han comprometido $160 mil millones más para los próximos años, lo que debe arrojar buenos resultados en materia educativa.

la comunidad confía en que este nuevo contratista sí cumpla con la obra y el tiempo de entrega.