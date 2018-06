Mercabastos ya lleva 17 meses de atraso

En espera de que el Distrito, que va y viene del “limbo administrativo”, defina 15 requerimientos, o al menos los más urgentes de ellos, está Mercabastos Cartagena. Mientras, la construcción de la central de abastos está detenida, ya son 17 los meses de atraso que acumula y nadie sabe cuándo se iniciará ni cuándo podría culminarse.

En entrevista con El Universal, Juan Camilo Jaimes Torres, gerente General de la sociedad de economía mixta Mercabastos de Cartagena S.A.S., contó cómo los meses de atraso se fueron sumando apenas culminó la administración de Dionisio Vélez, en diciembre de 2015.

“En el cronograma inicial del convenio con la Alcaldía se dio un año, del 1 de enero de 2016 al 1 de enero de 2017, para socializar con los vendedores de Bazurto, caracterizarlos, aterrizar los diseños a sus necesidades, terminar los diseños, entre otros, y que a partir del 1 de enero de 2017 se construyera la central minorista. Pero en abril de 2016, el Distrito, por incertidumbre jurídica del lote trasladado por Corvivienda al proyecto, dijo que no se sembrara en predio ajeno”.

Quien, en representación del Distrito, le puso freno al proyecto fue el entonces asesor jurídico, Orlando Periñán. Las actividades que le correspondían ejecutar a Mercabastos -mas no el convenio con el Distrito- estuvieron suspendidas por un año, de abril de 2016 a abril de 2017. “Fue un año muerto hasta que se dio un primer fallo a favor del Distrito. Se retomó el proyecto y quedamos a la espera de muchos requerimientos”, dijo Jaimes.

Entre ellas citó que “en el gobierno de Manolo se contrató la caracterización de vendedores. Cuando nos la entregaron ¡oh sorpresa! El alcance que se contrató fue social. Es decir, ese insumo no nos sirvió constructiva ni técnicamente. Sin embargo, con él planteamos unos diseños para la bodega de minoristas, se los enviamos en enero de 2017 y todavía estamos a la espera de aprobación”.

Jaimes señaló que con la captura de Duque, el 2 de agosto de 2017, Mercabastos “se volvió a diluir. Entró el alcalde encargado y se terminó diluyendo otra vez. Antes de la salida de Manolo, a la jueza (Leidys Espinosa Valest, del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena), se le entregó un cronograma para iniciar construcción en marzo de este año. Pero ya estamos en mayo y el Distrito no nos han entregado los requerimientos”.

Resaltó que “para esta fecha, si teníamos todos los insumos del Distrito, tendríamos que haber entregado la central minorista. La vigencia del convenio sigue en 42 meses, a partir del 1 de enero de 2016. Está por vencerse y seguimos en las mismas”.

Distrito no regala lote

El gerente aclaró que no es verdad que el Distrito esté dando el lote de 18 hectáreas, en la carretera La Cordialidad, transversal 54 kilómetro 12, en el denominado Triángulo de Desarrollo Social.

“Tenemos un lote que trató de ser rematado dos veces y nadie lo compró. El lote se inunda y le tenemos que hacer un trabajo de casi dos metros de relleno, costosísimo. El negocio es: Mercabastos construye un edificio (mercado minoristas) equivalente al valor del lote, que en su momento estaba en 26 mil millones de pesos; y cuando se lo entreguemos al Distrito nos libera el resto del lote.

“Es un canje, el Distrito no aporta un solo peso y la titularidad de ese edificio es del Distrito, nunca deja de serlo. Va a quedarse con una mega bodega de 2,5 hectáreas, y los módulos serán los que ellos quieran. Deben definir qué quieren, cómo quieren que sea por dentro. Es lo primero que esperamos, que definan porque lo primero que hay que construir es este edificio”.

Jaimes recalcó que “si no tenemos las directrices del Distrito no podemos empezar. Mercabastos gasta mensualmente en nómina, cuidar el lote y la sala de ventas, 50 millones de pesos. Son más de 600 millones de pesos los que hemos tirado al saco roto porque tenemos más de un año de atraso. Las ventas tienen muy buena acogida, pero todas están en stand bye por la inestabilidad jurídica de la administración. El cliente no quiere cerrar un contrato donde es incierto el tiempo de ejecución, por la interinidad del Distrito”.

¿Y ahora qué?

El pasado 11 de mayo, en un fallo de acción popular, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena ordenó actividades específicas para verificar el cumplimiento de las acciones tendientes al traslado de Bazurto y la construcción de Mercabastos. Lo primero que fijó fue la reunión del Comité de Verificación del Cumplimiento de la sentencia, para el próximo 13 de septiembre a las 9 a. m. A esa audiencia requirió la asistencia indelegable del alcalde de Cartagena, el director del Establecimiento Público Ambiental (EPA) y el director de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique). Se citará al gerente de Mercabastos.

En esa reunión, el alcalde deberá informar sobre el desarrollo de la protección de la ciénaga de Las Quintas y sus fuentes de agua, limpieza del mercado de Bazurto, protección del espacio público, control urbano y movilidad en Bazurto, zona de influencia y ciénaga de Las Quintas, capacitación en manejo de alimentos en el mercado de Bazurto, plan de trabajo de operación de embarcaciones en la zona de la ciénaga de las Quintas, controles sobre la ocupación de la zona comprendida entre la malla de la avenida del Lago y la ciénaga de las Quintas, traslado del mercado, asistencia del Distrito a las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General de Mercabastos, pronunciamiento sobre los oficios presentados por Mercabastos, y estado de los diseños de la central minorista de abastos, de la definición de sus áreas y de los aspectos técnicos, de diseño y del número de locales que requiere.

La jueza ordenó que en el lapso que transcurra hasta esa próxima reunión se debe realizar una mensual con todos los involucrados para mantenerlos informados sobre los avances en el cumplimiento de las órdenes dadas.

El gerente de Mercabastos, dijo que “estábamos confiados en que la reunión sería con Quinto. Ahora lo suspenden. Estamos tratando de sacar adelante un proyecto de ciudad pero si no tenemos un alcalde en propiedad, alguien que se apersone del tema, va a estar complicado”.

Dijo que de tener a la mano los requerimientos más urgentes hechos al Distrito, la construcción de la central minorista duraría aproximadamente año y medio. El complejo completo unos cuatro años y medio.

147 vendedores, de retorno al espacio público

De regreso a un andén de la avenida Pedro de Heredia, en Bazurto, estarían 147 vendedores minoristas que en julio de 2014 aceptaron reubicarse transitoriamente en otros sectores, para permitir la construcción del tramo 5A de Transcaribe.

Manuel Mercado Buelvas, presidente de la Asociación de Vendedores Estacionarios de Bazurto, aseguró que “el acuerdo con el Distrito fue que estaríamos ahí mientras se construía la central minorista, pero vamos a tener una reunión interna porque estamos en incertidumbre. De Mercabastos nos contaron algo del proyecto, pero con el Distrito no ha sido posible concertar, ni con Manolo ni con el alcalde que estuvo encargado y ahora percibimos que tampoco hay alcalde. No ha sido posible definir el área que estamos solicitando para el traslado. Desconocemos muchas cosas y nos interesa participar”.

Mercado añadió que de seguir sin respuesta del Distrito “nos veríamos en la penosa obligación de volver a ocupar el espacio donde estábamos. Por la irresponsabilidad del Distrito ahora está ocupado por otra gente, por venezolanos, y nosotros vendemos un 90 % menos donde nos reubicaron. Muchos han quebrado”.

Aún los representa Dionisio Vélez

Pese a haber culminado su gobierno hace dos años y cinco meses, el exalcalde Dionisio Vélez y su secretario General, Carlos Coronado, siguen figurando como representantes del Distrito (principal y suplente) en el Certificado Existencia y Representación de Mercabastos, expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena.

La permanencia de sus nombres, según el gerente de Mercabastos, se debe a la falta de gestión del Distrito en hacer lo que tenía que hacer. Tan pronto salió Dionisio, el nuevo alcalde debió comenzar a participar en las asambleas y manifestar quién iba a ser su delegado en la Junta Directiva. Nunca participaron y no tomaron la decisión en ese punto.

“El año pasado, a finales de octubre, se hizo una asamblea en el despacho del alcalde (e), Sergio Londoño. Él no pudo estar, estaba un encargado, que era Johny Ordosgoitia. Estando él de alcalde encargado se le eligió presidente de esa asamblea. Quedó sentado que el representante del Distrito era el alcalde y su delegado Ordosgoitia, pero hasta hoy no han entregado firmada el acta de la asamblea y por eso no pudo ser inscrita en la Cámara de Comercio. Ya no nos es útil esa acta porque hay nuevo gobierno”.

Requerimientos

1. Resolver la incertidumbre jurídica de la titularidad del inmueble donde se ejecutará el proyecto, pues está en trámite un recurso de apelación.

2. Ejecutar el Plan Maestro de Drenajes Pluviales (canal Chía María ll, para que no se inunde el lote).

3. Impacto del Plan de Ordenamiento Territorial.

4. Caracterizar y entregar los requerimientos constructivos de la central minorista.

5. Definir la distribución interna de la central minorista.

6. Definir la reglamentación urbanística.

7. Socializar con los comerciantes el traslado de Bazurto.

8. Adjudicar el 5 % de las acciones a minoristas.

9. Definir las cargas estructurantes (vías, canales, alcantarillado, acueducto).

10. Actualizar las cargas.

11. Repartir las cargas estructurantes del lote.

12. Revisar el plan parcial del triángulo de desarrollo del lote, establecer el procedimiento para convocar a los vecinos de los polígonos, asignar los recursos para desarrollar las obras, etc.

13. Definir los porcentajes de obra de urbanismo y obras estructurantes, así como su rubro presupuestal, incluyendo el reajuste del presupuesto inicial.

14. Prolongar la ruta y crear una estación de Transcaribe.

15. Organizar y reglamentar el tráfico de carga pesada en Bazurto, para que cuando se requiera se traslade a la nueva central.