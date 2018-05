Mercado de Santa Rita: 870 días esperando su apertura

Desde hace 40 años Juana Pérez Iriarte se gana el pan de cada día vendiendo pescados en Santa Rita. Son tres los hijos e igual número de nietos que mantiene con este oficio al que ella misma cataloga como “su mayor bendición”.

Las dificultades económicas le tocaron la puerta hace cuatro años y todo por culpa de las promesas del Distrito que han quedado en solo palabras. Al igual que Juana, está Nuris Macho Plata y otras cuatro vendedoras más que están “esperando un milagro”, ya que desde el 2014, cuando fueron sacadas del mercado de Santa Rita tras las obras que emprendió la administración de Dionisio Vélez para recuperar este lugar, las ventas se disminuyeron y los alcaldes que han pasado no han puesto a funcionar esta plaza.

“Hace cuatro años, cuando empezaron las obras en el mercadito de Santa Rita, nos sacaron de allí y nos prometieron que cuando estuviera listo volveríamos, pero a un espacio propio y en buenas condiciones.

“Nosotros accedimos de buena fe y pusimos nuestras chazas de pescado en todo el andén de la vía principal de Santa Rita, con la ilusión de crecer y que se dignificara nuestro trabajo, pero todo resultó siendo un dolor de cabeza que nos tiene arrimados en la calle”, expresó Juana Pérez.

Bajaron ventas

Las ganancias también se vinieron a pique estos últimos años, hasta el punto que estas madres cabeza de familia aseguran que hay días que no tienen ni para surtirse de pescados.

“Cuando estábamos en el mercadito de Santa Rita, con todo y su desorden, vendíamos diario hasta 500 mil pesos, lo que nos permitía pagarle a los pescadores que nos surten, y otras deudas. Ahora, escasamente nos hacemos $100 mil y hasta nos queda difícil comprar las provisiones (...) Le pedimos al alcalde Quinto Guerra que se ponga la mano en el corazón y mire por un momento nuestra situación, ya que necesitamos una solución definitiva”, contó Nuris Macho.

Vendedores no ceden

Una fuente cercana a la Alcaldía le contó a El Universal que la apertura del mercado de Santa Rita es una decisión que va en firme y que para esto el alcalde tendrá que nombrar a un administrador, para así solucionar las diferencias entre los vendedores y el Distrito. La fuente aseveró que en este caso la demora no es por asuntos de infraestructura, ya que las instalaciones están listas y dotadas para que el mercado funcione.

Explicó que el inconformismo de los vendedores, que no han querido ceder, es porque le piden al Distrito, además del local, un recurso de capital semilla para arrancar los negocios, solicitud que no fue bien vista por la administración distrital del momento.

Cabe recordar que el año pasado se realizó un sorteo para distribuir a varios vendedores de Bazurto y de Santa Rita en los locales del nuevo mercado.

El sorteo se aplazó con el fin de tener claridad de quiénes iban a estar en cada sitio, pero los vendedores no conformes con el sorteo querían que la Junta de Asociación de Comerciantes asignara los lugares.

En el 2017, la secretaria del Interior, Yolanda Wong, se reunió con los vendedores de Santa Rita, pero no hubo consenso.

Aplazan y aplazan

Las nuevas instalaciones del Santa Rita, que constan de 238 locales, fueron entregadas en un acto protocolario por Dionisio Vélez el 31 de diciembre del 2015, en su último día como alcalde de Cartagena.

Desde entonces la ciudad ha tenido tres alcaldes, Manolo Duque, Sergio Londoño Zurek y ahora Antonio Quinto Guerra Varela, y el Santa Rita, un rosario de promesas de apertura que no se han cumplido.

En febrero de 2016 se propuso inaugurarlo, pero pasaron los días y no se dio. En junio de ese mismo año Manolo Duque abrió una licitación para varios faltantes en la construcción y se dijo que el 15 de noviembre sería el día inaugural.

Esa fecha se postergó para diciembre de 2016, después para el 3 de agosto de 2017 y finalmente para el pasado 1 de diciembre, cuando tampoco se abrió.

“No podemos dar fecha”: Guerra

El Universal le pregunto al alcalde Antonio Quinto Guerra por el mercado de Santa Rita y el mandatario aseguró que dentro de sus prioridades está ponerlo en marcha, aunque no estableció fecha para su apertura. “De la misma manera en que vamos a entregar los hospitales que no se han podido hacer, en este corto gobierno nos hemos comprometido a que el mercado de Santa Rita lo vamos a entregar a los comerciantes que necesitan ejercer sus actividades en este sector. No podemos dar fecha, pero no dejaremos de trabajar en esto”, dijo.



Frase:

“Tengo cuatro años esperando que abran el mercado, pero todo se queda en promesas”, Juana Pérez Iriarte

Vendedora de pescados