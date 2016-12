Mercado Santa Rita Plaza sigue esperando apertura

El pasado 9 de noviembre fue suspendido “hasta nueva orden” el sorteo para ubicar a los comerciantes en sus respectivos puestos de ventas, que estarán en el nuevo mercado Santa Rita Plaza.

En ese momento, los comerciantes que por años permanecieron ejerciendo sus labores en ese lugar argumentaron que supuestamente la Alcaldía de Cartagena les había cambiado las reglas de juego y ante la falta de garantías se decidió aplazar el balotaje.

Sin embargo, Yolanda Wong Baldiris, directora de la Escuela de Gobierno del Distrito, explicó que todas las actividades que se han hecho con los vendedores de Santa Rita y los que serán trasladados del mercado de Bazurto a estas remodeladas locaciones, se han desarrollado siempre en mesas de trabajo conjuntas y allí se informa cómo se adelantan los procesos.

Como quiera que no se pudo realizar el sorteo con balotas, tampoco se pudo realizar la apertura de la central minorista, que estaba prevista para el 15 del pasado mes.

En esa misma oportunidad, el alcalde Manolo Duque Vásquez, informó a través de este medio que el Santa Rita Plaza sería inaugurado en diciembre, pero sin dar fecha exacta.

Un mes después la situación para darle apertura al nuevo mercado parece estar igual, así lo dejó ver una representante de los comerciantes de Santa Rita. “Se están haciendo las mesas, pero sentimos que estamos en lo mismo pues solo se habla de capacitaciones y de abrir el mercado no se dice nada. Aún no se sabe cuándo será inaugurado”, aseguró Margarita Girado.

Yolanda Wong en esta oportunidad no dio fecha sobre la apertura del nuevo mercado, sin embargo resaltó que se ha avanzado en las mesas de trabajo que se realizan. “Se van a iniciar las capacitaciones el día 12 de enero, en marketing, mercadeo digital, emprendimiento, capital semilla y administración de negocios”.

De la misma manera dijo que se están poniendo de acuerdo para la planimetría u organización de secciones teniendo en cuenta algunas sugerencias que los comerciantes están haciendo.

“Hay que tener en cuenta a la oficina de Gestión de Riesgo, Infraestructura y Espacio Público. Con estas entidades estaremos haciendo la visita el 6 de enero, para ponernos de acuerdo en los planes de emergencia, así como demarcar las zonas de evacuación”.

Por último, indicó que el acompañamiento del Distrito será por un año y no por seis meses como se había acordado anteriormente.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la apertura del mercado Santa Rita continúa. El 31 de diciembre próximo se cumple un año desde que se “inauguró” y se entregó la infraestructura del nuevo mercado minorista.

La nueva edificación cuenta con 238 locales comerciales de los que 139 están adjudicados a los antiguos vendedores del Santa Rita y comerciantes reubicados del mercado de Bazurto. 94 de ellos se otorgarán mediante contrato de uso o cesión de punto de venta público. Los 5 locales restantes se entregarán en modalidad de arrendamiento, 3 para uso como cuartos fríos, uno para hielo y otro para actividades de envíos y recaudos.