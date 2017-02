Mercado y Dique, lo nuevo en el Consejo Consultivo de Cartagena

El Consejo Consultivo Alianza por Cartagena, que lidera el alcalde de Cartagena, Manolo Duque Vásquez, y que está conformado por líderes empresariales, académicos, el Concejo Distrital, se mostró complacido por los avances de los macroproyectos que buscan proteger a la ciudad de la erosión costera y evitar inundaciones en temporada invernal. Además de las nuevas proyecciones de Transcaribe.

Dos de las novedades que se dieron ayer en este cuarto encuentro del Consejo, fue la propuesta por Edwin Pulido, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, de incluir cómo avanza, además de el traslado del mercado de Bazurto, las obras de lo que será la nueva Central de Abastos.

“Asisto por primera vez y me pareció una excelente reunión en donde vimos a un Distrito muy comprometido con su trabajo en proyectos de ciudad. Sin embargo, en el listado de grandes proyectos no vi el de la Central de Abastos, que me parece es muy importante para la ciudad. Aspiro que se incluyan dentro de los más importantes”, sugirió Pulido.

Sobre el proyecto de cómo avanza la recuperación del canal del Dique, con el que se busca que no se afecte la bahía de Cartagena, el experto en el tema José Vicente Mogollón, explicó que los estudios, que costaron al alrededor de 56 mil millones de pesos y el proyecto, están muy bien concebidos, lo que no es claro aún es de dónde se obtendrán los recursos.

“Ahora viene la licitación, lo que implica que el gobierno debe conseguir los recursos para sustentarla. El Gobierno está muy endeudado y entonces no es clara la opción de que este sea financiado por ellos, pero se está pensando en la posibilidad de que sea una Alianza Público – Privada (APP)”, sostuvo el exministro Mogollón.

Avances

Una vez que secretarios y funcionarios de la Alcaldía, encargados de mostrar los avances, varios de los miembros reafirmaron sus compromisos para seguir apoyando el trabajo del alcalde Duque Vásquez.

Clara Calderón, asesora de la Alcaldía, dijo que el avance desde que se hizo el último Consejo hace cerca de dos meses ha sido que el Concejo aprobó el acuerdo donde autorizó al alcalde a hacer transferencias a Edurbe, entidad encargada de realizar el Plan de Drenajes Pluviales de Cartagena. Además se hizo un convenio interadministrativo con esta empresa y ya están en los procedimientos de contratación. “En la próxima semana se debe firmar un convenio con la Universidad de Cartagena para dedicarse a la revisión y ajustes de los primeros 8 canales que están en fase 3, de los 26 que se van a intervenir”.

Por su parte, Jorge Luis Marimón, director de Valorización Distrital, explicó en qué consiste la protección del borde costero que va desde Túnel de Crespo hasta el espolón Iribarren en Bocagrande y en donde se pretende recuperar 80 metros de playa. Aquí la Alcaldía hará un aporte de $60 mil millones y se gestiona, ante el Ministerio de Hacienda, $105 mil millones más para avanzar en esta obra que está dividida en cuatro sectores. Anunció que en marzo se entregarán los estudios de impacto ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Por su parte, el alcalde Manolo Duque, declaró que "estoy muy satisfecho porque se mostraon los avances de los proyectos, en qué estado están y se ratificó el compromiso que tenemos y las gestiones que se han adelantado an te en Gobierno Nacional. Aquí estamos recibiendo un gran espaldarzo".