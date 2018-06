“Mi cliente actuó bajo la ley”: defensa de Restrepo en caso Aquarela

La defensa del arquitecto Claudio Restrepo, uno de los tres imputados en el caso que investiga la construcción de viviendas de interés social a través del proyecto Aquarela, vulnerando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), expuso ante el juez Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías sus argumentos que desvirtuarían las pruebas reveladas por la Fiscalía.

Durante la audiencia de medidas de aseguramiento, el abogado Edgar Osorio, apoderado de Restrepo, intentó demostrar que las licencias de construcción que fueron otorgadas por la Curaduría se tramitaron legalmente.

“Se demostró que las licencias de construcción otorgadas a los constructores de Aquarela se expidieron en la ley vigente para las viviendas de interés social (VIS,) esto significa que el mito de que estas licencias van en contravía de la ley se desvirtuó en esta audiencia penal y así se lo mostramos al juez.

“Además, el señor Claudio Restrepo fue quien se acercó a la Curaduría Urbana N° 1, cumpliendo los requisitos que le impone la ley para la solicitud de licencias de construcción tipo VIS”, puntualizó Osorio.

Las otras pruebas

Respecto al delito de daños naturales, el defensor mostró un concepto técnico de biólogos que aseguran que Aquarela no atenta en contra de ningún recurso natural.

“La Fiscalía no precisó cuáles son los recursos naturales afectados y no acreditó al juez de qué forma se vulneran estos”, agregó.

Una de las pruebas más robustas del ente acusador son audios entre Restrepo y el curador urbano, Ronald Llamas, también imputado en este caso. Respecto a estas, el defensor dijo que eran inofensivas.

“Las conversaciones expuestas por la Fiscalía tienen un sentido inofensivo y hablan los interlocutores sobre temas diferentes a los que señala el mismo ente acusador en su petición”, dijo Osorio.

Por el caso Aquarela fueron imputados el curador Urbano, Ronald Llamas Bustos, y el representante legal de Aquarela, Lucas Tamayo.

La audiencia se retoma hoy.