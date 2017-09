“Mi discurso fue una profecía autocumplida” : Gloria Álvarez

Diez minutos cambiaron la vida de Gloria Álvarez. Ese fue el tiempo que demoró su intervención en septiembre de 2014, en el primer Parlamento Iberoamericano de las Juventudes, hecho en Zaragoza (España), y organizado por la la Red Iberoamericana Líder.

En ese entonces, Gloria hacía parte del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala, de donde es oriunda. Recuerda que llegó a la cita gracias a la sugerencia que una amiga le hizo a uno de los organizadores.

La idea central de su intervención era, y sigue siendo, utilizar las nuevas tecnologías para socavar el llamado populismo, que la joven politóloga define como un mal provocado por las falencias de los mismos gobiernos tradicionales.

“Los populistas son líderes corruptos, que llenan al pueblo de mentiras, de promesas que no podrán cumplir. Al no poder cumplir lo que prometen, buscan entonces a quién echarle la culpa. Dicen que son del pueblo y se identifican con este, pero en el fondo hacen parte de las mismas redes corruptas”, explica Gloria.

Amenazas de muerte, y propuestas de matrimonio

Gloria dice que desconocía que su discurso en Zaragoza había sido grabado en un video. Se dio cuenta dos meses después, en noviembre de 2014, cuando lo subieron en Youtube.

“Apenas lo subieron, fui a revisar mi correo electrónico y me encontré con más de tres mil mensajes. Pensé que alguien me había hackeado. Había de todo en esos correos: desde propuestas de matrimonio, hasta amenazas de muerte, e invitaciones a todo tipo de congresos. Entonces nos dimos cuenta que teníamos un producto en la batalla de las ideas.

“Los expertos no entendían lo que pasaba, decían que el video no tenía los elementos para volverse viral, pues no tenía musiquita y estaba en solo plano, pero lo importante fue que cada quien se adueñó del mensaje a su manera. Se identificaron con lo que dije”, recuerda la politóloga.

Desde entonces, ha recorrido Latinoamérica y distintas partes del mundo para hablar de su teoría: “Populismo vs República”. Este último es para ella el modo de gobierno ideal, que “garantiza la institucionalidad del Estado”.

Y estuvo en Cartagena, asistiendo a un congreso de Fenalco como panelista en uno de los eventos en torno a este. Y el 14 y 15 de septiembre en Santa Marta como panelista en un debate con los precandidatos a la Presidencia.

“El discurso que di en Zaragoza fue como una profecía autocumplida. Comprobó que sí se puede utilizar la tecnología para desmantelar las mentiras del populismo. Y si no hubiese sido porque ese discurso se compartió por Internet, yo hubiese seguido en Guatemala gritando estas ideas en la radio y vista como ‘la loca’. Luego de esto, toda la gente que sigue el Socialismo del siglo veintiuno me tiene un rechazo y un repudio mortal, pues para mí es un modelo fracasado”, indicó Álvarez.