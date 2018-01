Agotada de los vaivenes que padeció en el 2017 para finalmente no lograr la atención de su hijo, María Alejandra Otero Vega denunció a El Universal el descuido del que ha sido víctima Samuel de Jesús Otero Vega, por parte de Coomeva EPS.

“Me cansé de callar. Mi hijo no va a pasar otro año sin terapias”, aseguró la mujer, quien contó que el pequeño de 4 años “tiene leucomalacia periventricular, ceguera cortical, retardo en el sistema psicomotriz y autismo”.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos precisa que la leucomalacia periventricular “es un tipo de lesión cerebral que afecta a los bebés. La afección involucra la muerte de pequeñas zonas de tejido cerebral alrededor de las áreas llenas de líquido, llamadas ventrículos. El daño crea “orificios” en el cerebro”.

En el caso de Jesús, la madre de 30 años señaló que “él nació a los seis meses de gestación, con hipoxia (disminución en la cantidad de oxígeno suministrado por la sangre a los órganos). Eso fue negligencia médica. Me desembarazaron cuando vieron que él no tenía líquido amniótico y a raíz de eso le vinieron todos esos problemas”.

“Él convulsiona -indicó-. Me di cuenta cuando tenía siete meses de nacido. Dura hasta 30 minutos convulsionando, queda cansado y se duerme prolongadamente”. Debido a que a la fecha ningún medicamento ha logrado controlarle las convulsiones, el 29 de noviembre del año pasado su neuropediatra tratante le recetó topiramato. “Fui a Coomeva a retirarlo y en la farmacia me dijeron que estaba desabastecido. He seguido preguntando por él y nada, no hay”.

Pero su lucha más ardua es lograr que Samuel reciba terapias físicas, ocupacionales y fonoaudiológicas, basadas en el neurodesarrollo, de las cuales sostiene que no recibió ni una el año anterior porque la EPS se negó a costearles el transporte pese a estar ordenado en un fallo de tutela. Madre e hijo viven en el municipio de Marialabaja.

“La tutela falló en 2015 y en 2016 mi hijo no faltó ni un día a sus terapias. La EPS costeaba el transporte y yo pagaba el copago de más de $200 mil porque no tenía la exoneración todavía y quería que mi hijo avanzara. En enero de 2017 me dijeron que no asumirían el transporte y me pregunto por qué no, si se supone que la tutela queda vigente hasta que mi hijo logre sus objetivos. Él aún no camina ni controla esfínteres”, explicó Otero Vega.

Después de mucho ir y venir de la EPS en busca de una solución, afirmó que “interpuse un incidente de desacato. Falló a mi favor en septiembre, se certificó a Coomeva, ordenaron 15 días de arresto al gerente y sigo sin transporte. No responden al incidente de desacato”.

Sin contrato

Otero Vega denunció además que aunque hoy tiene una orden de Coomeva para llevar a Samuel a terapias, asumiendo ella el transporte, la IPS referenciada en la misma no tiene contrato con la entidad. “¿Para qué dan una orden con un prestador de servicios si no tienen contrato con él? La EPS dice que responde a fin de mes para dónde va a mandar a mi hijo, mientras tanto él está sin terapias ni valoración de ningún especialista. Ya estuvo un año sin terapia y no voy a permitir que este año le pase lo mismo”.

La mujer agregó que por orden de una fisiatra, su hijo necesita una férula OTP (órtesis de tobillos y pies) y una silla neurológica infantil, “pero Coomeva anuló la solicitud alegando que la tutela no los cubría. Ese fallo fue integral y ordenó garantizar todos sus medicamentos, tratamientos y demás requerimientos”.

Coomeva responde

Consultada por El Universal, Coomeva EPS informó que en el caso de Samuel, “los ordenamientos para el suministro de medicamentos fueron generados, sin embargo, por desabastecimiento de la medicina a nivel nacional, la empresa que las entrega no ha podido hacerlo. Es por eso que realizamos una gran gestión para conseguirlo y mañana (hoy) se le entregarán los medicamentos”.

Indicó que “la silla especializada que requiere el menor no se ha suministrado debido a que no está incluida en el Plan Obligatorio de Salud (...) Con respecto a las terapias, Coomeva EPS le ha garantizado la realización de las mismas, incluyendo el transporte desde la dirección del domicilio que tienen registrado en nuestro sistema (en Cartagena) hasta la IPS donde se las realiza, sin embargo, la madre asegura vivir en el municipio Marialabaja y en dicha población Coomeva EPS no tiene presencia”.

La EPS agregó que previa valoración del paciente, las terapias requeridas podrán iniciarse el próximo 1 de febrero en el Instituto Nacional de Rehabilitación Neuro Física (Innare).