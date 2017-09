Miedo: historia de una cartagenera después del temblor en México

Es confuso, ya pasó pero parece que todo se sigue moviendo, te das cuenta que no es la tierra, la que tiembla eres tú, tiemblas de miedo, de que pasó pero qué cerca estuvo la tan temida “hora de la verdad”, ese momento cuando dices: “Bueno, esto es serio, me puedo morir aquí”.

La idea de morir lejos, abrazada a tu mejor amiga, pero no en tu tierra empieza a rondarte, es inevitable no pensar en los tuyos, entonces no te das por vencido, casi desafiante, comienzan las preguntas de cómo será, aplastada por la mole de los 5 pisos de arriba, sin hacer algo, o mejor lanzarte al vacío desde un séptimo piso, calculando caer en un par de árboles endebles, con la firme convicción de sobrevivir. Así, “valiente”.

Estamos tan sumergidos en la vida y su cotidianidad que no hay chance de pensar en la muerte, en la madre tierra y su poder infinito, en que por más planes que hagamos, como me dijo alguien: no te prepara, te lanza. Esa noche, la misma de la canción de Mecano, la del 7 de septiembre, la naturaleza habló en Ciudad de México como no lo había hecho hace más de un siglo.

El pasado jueves, trabajaba en algunos proyectos cuando escuché las pisadas veloces de los vecinos bajando por las escaleras y una alarma a lo lejos, era casi media noche. Pensé en esos días y noches de mi Cartagena bella, en las alarmas barriales, pero esta vez nadie gritaba: ¡Cójanlo!. Desperté a María, mi mejor amiga, sin afanes, porque me da la impresión que sacar a la gente de esos trances oníricos puede resultar traumático.

Bastó que le dijera la palabra alarma para que de inmediato exclamara, entre dormida: “Va a temblar, no da tiempo de bajar, vamos a la ventana”. La alarma suena 30 segundos antes de que tiemble. Me tomó del brazo, desde ese momento fui yo la que me perdí en un trance. Solo siento que me abraza fuerte por la espalda mientras tiemblo junto con la tierra, no puedo calmar el acelerado palpitar de mi corazón, el de la taquicardia a la que estoy acostumbrada desde niña, pero antes que exaltarse de la nada, mi corazón sentía mi miedo, el miedo a la muerte.

Ventana abierta, calculábamos la caída, sabíamos que aplastadas no iba a ser. Pero esperábamos. Ella solo trataba de calmarme, de convencerme de que todo estaría bien, mientras el apartamento se movía al ritmo de la hamaca como cuando mecen al niño en el Caribe, pero no había brisa fresca, no había arrullo, ni paz o cantos.

Terminó. Dicen que fueron 4 minutos y que fue peor que el tan devastador temblor de 1985 que también sacudió a la grandiosa capital mexicana causando muerte y destrucción. De repente te das cuenta de que sobreviviste, de las ideas locas que racionalizaste, pero también sabes que no bastarán 240 segundos de miedo para robarte la sonrisa y las ganas de seguir conquistando sueños en tierra de aztecas.

EL TEMBLOR EN MÉXICO

La cifra de muertos a causa del terremoto de magnitud 8,2 registrado la noche del jueves 7 de septiembre en México ascendía hasta el sábado a 65, con el deceso confirmado de tres personas más en el estado de Chiapas y una más en Oaxaca.

Los datos colocan ya este sismo no solo como el más potente del país desde 1932, sino como uno de los más mortíferos de las últimas décadas, lo que empujó al presidente, Enrique Peña Nieto, a decretar tres días de luto nacional.

Hay además miles de viviendas e infraestructura dañadas, 159 municipios con declaratoria de emergencia y más de 250 heridos, por lo que todas los órdenes de Gobierno se han implicado en la reconstrucción de las zonas más afectadas.