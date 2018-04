Miembro del 'clan Quiroz' habría cambiado su nombre para evadir las autoridades

Otro miembro del denominado ‘clan Quiroz’ está en las redes de las autoridades por la presunta construcción de 10 edificaciones ilegales en Cartagena, especialmente en los barrios El Country, Chipre y Alto Bosque.

Se trata de Reinaldo Camargo Rodríguez o Nolberto Manuel Quiroz Ruiz, a quien la Fiscalía le imputó ayer en audiencia los delitos de urbanización ilegal, uso de documento público falso, obtención de documento público falso y estafa en modalidad de masas.

Según se conoció, dentro del material probatorio expuesto por la Fiscalía, Quiroz Ruiz se habría cambiado el nombre para evadir a las autoridades y seguir construyendo edificios bajo el mismo modus operandi que los otros miembros del ‘clan Quiroz’: consiguiendo licencias de construcción ilegales, llevándolas a la oficina de Instrumentos Públicos para generar folios de matrículas y así vender apartamentos de edificios piratas.

Además, la Secretaría de Planeación certificó que la mayoría de estos edificios no cumplían con el frente y área mínima requerida, es decir, que no se ajustaban a las normas urbanísticas. Por otro lado, la Curaduría Urbana señaló que los edificios no contaban con licencias de construcción.

Los edificios

La Fiscalía señaló que dentro de las edificaciones construidas por Nolberto Quiroz Ruiz están: Villa Sofi 3, en Chipre; Villa Sofi 2, en el Alto Bosque; Villa Sofi 4, en El Bosque; Villa Sofi, en San Fernando; Villa Sofi 6, en Chipre; Villa Patry, en Blas de Lezo; un edificio de cinco unidades en La Troncal; Villa Country, en El Bosque; un edificio de cuatro unidades en El Country, y edificio El Country, también levantado en el barrio que lleva este mismo nombre.

Es de resaltar que estas 10 edificaciones hacen parte de las 20 propiedades que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le reveló en exclusiva a El Universal que fueron levantadas ilegalmente por el denominado ‘clan Quiroz’. Es decir, que esta familia ha construido fraudulentamente alrededor de 36 edificios en diferentes barrios de Cartagena.

Piden cárcel

Tras la imputación, la fiscal 33, Carmen Arias, le solicitó a la juez Décima Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, Zoat Pérez Torres, medida de aseguramiento intramural para Reinaldo Camargo Rodríguez o Nolberto Manuel Quiroz Ruiz, pero hasta cierre de edición la audiencia no había concluido y por ende no se conoció el fallo de la togada.

Es de recordar que el pasado 8 de febrero el juez Primero Penal Ambulante con Función de Garantías, Juan David Flórez, envió a la cárcel a Eusebio Quiroz Ruiz, Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas, Emis Quiroz Ruiz, Juan Carlos Quiroz Luna y Dagoberto Quiroz Ruiz, por los mismo delitos que le fueron imputados a Nolberto Manuel Quiroz Ruiz, más fraude procesal.

Cinco días después, el juez Octavo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías mandó a la cárcel a María de las Nieves Quiroz Ruiz, también por fraude procesal, urbanización ilegal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso y estafa en la modalidad de masa.

Igual pasó con Wilfran Quiroz Ruiz, a quién el 16 de febrero la juez 17 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, Yesenia Bonfante, lo envió a la cárcel por urbanización ilegal, uso de documento público falso, obtención de documento público falso, fraude procesal y estafa en masa, con el agravante de que se había escapado de su domicilio, ya que estaba bajo casa por cárcel mientras se avanzaba el proceso judicial por el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II.

A puerta cerrada

Aunque la audiencia de imputación y de medidas de aseguramiento era de carácter público y a pesar de la magnitud de este caso, la secretaria de la juez Décima Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, Zoat Pérez Torres, le cerró las puertas a los medios de comunicación.