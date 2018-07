Mininterior pone primera piedra para la nueva Estación de Policía en El Pozón

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris y el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, colocaron la primera piedra este sábado para la construcción de la Estación de Policía en El Pozón, la más grande que tendrá la ciudad.

En un acto protocolario en el lote donde se edificará este centro, que albergará a más de 200 policías, se comenzó a materializar este importante proyecto. El plan es que la estación brinde seguridad además a barrios vecinos como Flor del Campo, Villa de Aranjuez, Colombiatón e incluso a la Villa Olímpica que se construye muy cerca de allí para los Juegos Nacionales y Paranacionales.

Es una obra de integración ciudadana complementaria a las que el Distrito construye en la zona para generar apropiación y sentido de pertenencia en el sector por parte de sus habitantes.

“Cuando llegué a la Secretaría del Interior creí que no íbamos a sacar adelante este proyecto, pero me empeñé en que este sector fuera de gran integración ciudadana. Se recuperó el Centro de Integración Ciudadana (CIC), todos decían que no iba a hacer posible, pero hoy juegan niños, viene el proyecto de lectura itinerante que realiza semanalmente un club de lectura. Se recuperó el Politécnico, y la Secretaría de Educación ya puso la primera piedra también. Esta estación es el complemento que necesitábamos para sacar adelante todo el proyecto de integración ciudadana”, precisó la alcaldesa (e) Yolanda Wong Baldiris.

La mandataria anunció que se hará una inversión de 3 mil millones para la recuperación de la zona deportiva, también aledaña a la Estación de Policía, para que los niños puedan disfrutar de espacios de recreación y práctica de deportes.

“Este sector de integración ciudadana no solo es un hecho es una realidad. Vamos a tener 218 agentes y se beneficiará a 150 mil cartageneros con más seguridad con una estación de las mejores que va a tener Cartagena”, afirmó Wong Baldiris.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, destacó el interés del Gobierno Distrital en este proyecto y el compromiso del presidente, Juan Manuel Santos, de construir en El Pozón una estación de policía.

“Las ciudades están empezando a recibir los beneficios de la paz; en el pasado la prioridad en materia de seguridad se destinaba a las zonas rurales y a las más apartadas del país. Era la zona donde la fuerza pública combatía a la guerrilla de las Farc. Hoy en esas zonas necesitamos presencia institucional en todos los ámbitos, pero la fuerza pública ya no demanda tanta infraestructura y tanta inversión como en el pasado”, explicó Rivera.

Para el funcionario esta primera piedra es un beneficio de la paz y es una respuesta a ese enorme desafío de brindar seguridad al ciudadano de a pie, al que le roban el celular, la motocicleta, la bicicleta, la billetera o el reloj. "La seguridad en las calles le corresponde a la Policía Nacional y a través de esta inversión se fortalece la capacidad de reacción y prevención de la Policía”, afirmó el Ministro.

La edificación ocupará 5.500 metros cuadrados y se construirá en un predio de 7.700 metros cuadrados. Tendrá un nivel de seguridad 3 y contribuirá a reforzar toda la seguridad en la ciudad y en esta zona que requiere vigilancia permanente.

Líderes de la zona manifestaron su satisfacción por este proyecto, que nació de los comunales del barrio. Ángel Flórez, presidente de la JAC El Pozón, sector La Unión, dijo: “Es un orgullo tener una obra de tanto impacto y magnitud porque va a generar seguridad, progreso y desarrollo. Estamos contentos”.

Por su parte, Nora Salgado, líder de El Pozón, sector Central, explica que los terrenos donde se construirá la Estación de Policía eran un punto de encuentro de grupos de pandillas. “Este era un terreno de conflictos, un terreno de pandillas, un terreno de mucha violencia que hoy en día se erradica por todos los beneficios que llegan a este lote”, afirmó.