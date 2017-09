Cartageneros vivieron con fervor la visita del papa Francisco

ACTUALÍZATE MINUTO A MINUTO

19:26: Despega el avión que transportará al papa Francisco directo a Roma

19:00: El papa aborda el avión y está próximo a despegar.

18:56: Termina la ceremonia de despedida. El papa se alista para abordar el avión que lo llevará desde Cartagena hasta Roma.

18:48: Se inician las muestras culturales del Carnaval de Barranquilla.

18:44: Se inicia la ceremonia de despedida del papa Francisco en el Aeropuerto. Lo acompaña el presidente Juan Manuel Santos.

18:40: el papa se alista para apreciar las muestras culturales que se presentarán antes de su partida.

18:36: Las personas que llegaron hasta el Aeropuerto se preparan para despedir al papa.

18:30: El helicóptero que transporta al papa Francisco hace su arribo al Aeropuerto Rafael Núñez.

18:10: En el Aeropuerto esperan la llegada del papa con muestras culturales del Carnaval de Barranquilla.

17:58: El papa espera en Contecar el helicóptero que lo llevará hasta el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

17:50: Se despide el Papa. "La paz de Dios que supera toda inteligencia esté con todos nosotros...La paz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes".

17:48: El Papa recoinoce que han sido días intensos y provechosos. "Ustedes me han hecho mucho bien. Queridos hermanos quisiera dejarles una última palabra: No nos quedemos sin dar el primer paso..."

17:47: El Papa se despide agradeciéndo al presidente Juan Manuel Santos la invitación a nuestro país.

17:45: El papa Francisco recibe de las manos de monseñor Josrge Enrique Jiménez, dos regalos.

17:39: Habla el arzobispo de Cartagena, monseñor Jorge Enrique Jiménez.

17:26: El Papa invita a la comunión y al momento más solemne de la eucaristía: el recibimiento del Cuerpo de Cristo, representado en la hostia. "Dichosos los invitados a la cena del Señor".

17:23: Es el momento de la paz en Contecar.

17:21: Se ora el Padre Nuestro en este momento en la misa campal en Contecar.

17:13: "Señor esté con ustedes. Levántemos el corazón...", el Papa bendice a los asistentes.

17:10: El papa Francisco bendice a los feligreses en Contecar.

17:05: "Oremos hermanos poniendo ante el altar del Señor nuestra vida, trabajando por la dignidad del prójimo...", expresó.

17:02: El Papa pronuncia el Credo.

16:58: Expresa el Papa: "Jesús nos pide que recemos juntos... "rezamos para cumplir con el lema de sta visita: demos el primer paso y que ese primer paso sea una dirección unida...Dar el primer paso es sobretodo salir al encuentro con los demás con Cristo nuestro Señor...Si colombia quiere un paz estable y duradera tiene que dar un paso firme en esta dirección... Atrevernos a una corrección...

16:57: "No es posible convivir en paz sin hacer nada contra aquellos que corompen la vida..."

16:51: Habla el Papa en la homilía: "No podemos pecar en personas que persisten en pecado y hieren a la comunidad..." "Este mal (refiriéndose a la drogas) afecta terriblemente contra la persona humana...condeno con firmeza esta lacra que ha dañado tantas vidas y que he mantenida con hombres sin escrupulos... No se puede jugar con la vida de los hermanos y pisar su dignidad... hago un llamado a terminar con el narcitráfico. Pienso en otros malos como el abuso de los recursos naturales... la explotación laboral..."

16:50: "¿Cuánto hemos permitido que la barbarie se hiciera carne enla vida de nuestro pueblo. Jesus nos manda confrontarnos con esas conductas que destruyten...", cuestionó el Papa.

16:46: "Nosotros podemos hacer un gran aporte a ese paso que quiere dar Colombia. Jesús nos señala que este camino de inserción a la sociedad comienza con un diálogo de a dos..."; expresa Francisco.

16:43: "En estos días escuché muchos testimonios de personas que las habían dañado con heridas terribles que se pueden ver en su cuerpo... pero que han salido adelante...", continúa en su homilía el Papa Francisco.

16:42: "Hoy la palabra de Dios nos habla del perdón, comunidad y oración. Jesús nos habla a los que hemos decidido aportar por la comunidad y valoramos la vida en común...", habla el Papa en la eucaristía campala en Contecar.

16:41 Habla el Papa: "...Cartagena de Indias es en Colombia la sede de los Derechos Humanos..."

16:38: Ahora se lee la lectura del Santo Evangelio según San Mateo (8,15-20): "En aquel tiempo Jesus dijo a sus vecinos si tu hermano peca contra ti ve y habla con tu hermano en privado..."

16:34: Un laico lee la lectura del Apostol San Pablo a los Romanos: "No cometerás adulterio, no matarás... Amarás a tu prójimo como a ti mismo..."

16:32: El papa Francisco medita mientras escucha el cantico de la Orquesta Coral Arquidiocesana.

16:30: El papa Francisco viste durante la misa la casulla verde que significa humildad.

16:25: la Orquesta Coral Arquidiocesana acompaña al papa Francisco en Contecar.

16:22: El papa ya está en tarima en el puerto de Contecar.

16:03: El papa Francisco se acerca a la gran carpa donde oficiará la misa

15:55: El Papa desciende de la aeronave y se sube en el papamóvil.

15:54: El helicópetero del papa Francisco aterriza en Contecar.

15:46: El helicópero que traslada al papa Francisco toma altura para dirigirse al muelle de Contecar, donde el Papa oficiará su última Eucaristía campal durante su visita en Colombia.

15:44: El helicóptero que traslada al papa Francisco sigue sobrevolando alrededor de la Virgen.

15:43: El Sumo Pontífice bendijó la imagen de la Virgen de la Bahía durante un sobrevuelo que hace en un helicóptero de la Fuerza Aérea.

15:41: En un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana se traslada el papa Francisco hacia su último acto público en Cartagena, la misa campal, en Contecar, Mamonal. En el camino sovrevolará a la Virgen de la Bahía.

15:34: Los católicos siguen esperando en Contecar la hora de la Eucaristía.

15:32: El papa Francisco llega a la Base Naval, en Bocagrande, y camina hacia el helicóptero que lo sobrevolará por la Virgen de la Bahía.

14:58: En las afueras de la Base Naval, en Bocagrande, algunos feligreses esperan para ver el momento en que el Papa suba al helicóptero que lo llevará un momento a la Virgen de la Bahía y de ahí a Contecar.

14:37: Los feligreses esperan en el muelle de Contecar donde Francisco oficiará la misa campal.

14:23: Francisco sigue en su lapso de descanso antes de retomar sus compromisos públicos con los católicos en Cartagena.

14:11: El papa Francisco ingresa a la Cooperación Española donde disfrutará de un almuerzo privado ofrecido por el Club de Pesca.

12:31: La visita del papa Francisco a Colombia es motivo de reconciliación entre los hermanos cristianos. Todos amamos al mismo Dios. Esto opinan los pastores de iglesias evángelicas sobre el máximo jerarca de la iglesia Católica y su presencia en Cartagena. Te invitamos a ver este video: (Esto piensan los pastores cristianos de la visita del papa a Cartagena)

12:22: Una vez el Papa culmine su reunión con los Jesuitas se dirigirá a la Catedral donde almorazará una rica posta cartagenera. Entérate aquí de los detalles del rico platillo que degustará el máximo jerarca de la iglesia Católica. (Video: Chef revela lo que comerá el papa en Francisco en Cartagena)

12:12: El papa Francisco, a esta hora reunido con la comunidad de los Jesuitas, a la que él pertenece.

12:02: Cartagena recibe al papa Francisco con una temperatura de 29 grados centígrados.

11:59: En este momento, el Papa se reúne con 70 provincianos, encabezados por la comunidad de los Jesuitas.

11:58: El Papa Francisco tendrá en breves minutos un encuentro con 300 afrodescendientes.

11:57: El papa Francisco ora frente al cuerpo de San Pedro Claver.

11:47: "Cada uno meta en su corazón los nombres de las personas que más queremos y los nombres de las personas que no queremos y los nombres de los que sabemos que nos nos quieren y pidamos la bendición para ellos", expresó el papa Francisco.

11:46: El papa Francisco reza el Ave María. "Ruega por nosostros Santa Madre de Dios..." "Derrama señor tu gracia sobre nosotros..." "Por Jesucristo nuestro señor..." "Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo..." "Por los fieles difuntos, dale Señor el descanso eterno. Desde este lugar quiero asegurar mi oración por los países de Latinoamérica, en especia por el vecino país de Venezuela... Desde esta ciudad sede de los Derechos Humanos oramos para que se encuentre una solución a la grave crisis que se está viviendo en Venezuela y afecta a todos, especialemnete a los más pobres y defavorecidos..." "A todos les deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí y ahora quisiera darles la bendición..."

11:40: Pedro Claver sabpía que el lenguaje de la caridad de la misericordia es comprendido por todos, expresa el papa Francisco a esta hora en las afueras de la Iglesia San Pedro Claver.

11:39: En esta iglesia le rezamos a María que se llamó a sí misma la esclava del señor y a San Pedro Claver, que sirvió su vida a los esclavos.

11:38: Son los pobres, los humildes los que contemplan la presencia de Dios, a los que él se revela", dijo el Papa Francisco.

11:37: El Papa Francisco se dirige a los creyentes desde la iglesia San Pedro Claver y pone de manifiesto la fe en la Virgen María, en su advocación de la Virgen de Chiquinquirá.

11:36: "En esta iglesia he bendecido las primeras piedras de dos obras importantes en Cartagena y visité la casa de la señora Lorenza en San Franciusco", expresa el Papa Francisco a su llegada a la Iglesia San Pdero Claver.

11:35: Monseñor Jorge Enrique Jiménez, obispo de la arquidiócesis de Cartagena acompaña al Papa al lugar de donde pronunciará el Angelus.

11:34: Papa Francisco entra a la iglesia San Pedro Claver.

11:32: El papa Francisco recibió una torta de manos de una feligrés.

11:30: El Papa entra al Centro Histórico.

11:28: La caravana del Papa pasa por la avenida Santander.

11:25: En la Iglesia San Pedro Claver esperan con coros al papa Francisco.

11:24: Los católicos esperan emocionados a Francisco en el Centro Histórico.

11:23: Avanza la caravana del papa Francisco hacia el Centro amurallado, donde los católicos lo esperan para recibir la bendición.

11:16: El papamóvil atraviesa a esta hora la glorieta de Bazurto para tomar la avenida Pedro de Herdia rumbo al Centro Histórico donde queda la iglesia San Pedro Claver, donde orará el Angelus.

11:12: El papa Francisco va rumbo al mercado de Bazurto, en medio de aplausos y la emoción de los feligreses que desde tempranas horas se situaron a lo largo de la calle para saludarlo y recibir la bendición de Dios, a través de su presencia.

11:08: Desde su llegada, el papa Francisco se mostrado cercano a la gente. Ha sonreído y saludado a todos a su paso.

11:07: El papa Francisco sube de nuevo al papamóvil para continuar su recorrido hacia el mercado de Bazurto y de allí a la Iglesia San Pedro Claver.

11:05: El papa Francisco sale de la casa de doña Lorenza Pérez Barrios. Camina de regreso hacia el papamóvil dádole la mano a los católicos que se han agolpado con deseo de saludarlo.

10:57: El papa Francisco continúa dentro de la casa de la señora Lorenza Pérez Barrios, donde no hay acceso a ninguna cámara por petición de él mismo.

10:50: Los acompañantes del Papa explican que el Sumo Pontífice se golpeó con el papamóvil en momentos que se inclinó para bendecir a un niño en San Francisco. El Papa se golpeó en el pómulo izquierdo y alcazó a derramar algunas gotas de sangre que mancharon su vestimenta.

10:49: El Papa presenta una hinchazón bastante notoria en el pómulo izquierdo. Al parecer se golpeó con el mismo papamóvil.

10:48: El Papa Francisco desciende del papamóvil para entrar a la casa de doña Lorenza Pérez Barrios.

10:40: En el barrio San Francisco continúa la fiesta de los feligreses, en honor a Dios y a la oportunidad de que su servidor este de visita en Cartagena.

10:39: El Papa Francisco sube nuevamente al papa móvil para continuar su recorrido hacia la casa de doña Lorencita.

10:37: El Papa Francisco ora por la comunidad de San Francisco.

10:36: "Papa Francisco siga dándole esperanza a Cartagena", expresó el sacerdote Elkin Acevedo.

10:35: El sacerdote ElKin Acevedo pone en contexto a Francisco de la problemática social que se vive en barrio San Francisco po causa de la explotación sexual de las niñas.

10:34: El padre Elkin Acevedo le manifiesta al Papa que está en una de las zonas más pobres de Cartagena, pero lo importante es que han escogido a Jesús como su modelo.

10:33: Representantes de la fundación María Revive agradecen a Francisco su visita a Cartagena.

10:32: "Nos sentimos felices, muy felices", expresó la hermana Blanca.

10:30: Habla una representante de la fundación María Revive.

10:30: La comunidad de San Francisco le da la bienvenida al Papa.

10:27: El Papa Francisco llega al barrio San Francisco. El barri que él mismo eligió para hacer un llamado a la dignidad humana.

10:26: En el papa móvil, Francisco saluda a los feligreses que le dan la bienvenida en su recorrido a San Francisco.

10:20: Se desmayó una señora en el mercado de Bazurto.

10:13: El Papa Francisco sube al automóvil dispuesto para comenzar el recorrido por la ciudad hasta el barrio San Francisco.

10:12: "Colombia te recibe, bienvenido Papa Francisco..." Cantos, sonrisas y abrazos se viven en la pista del aeropuerto Rafael Núñez dándole la recibida al Papa Francisco.

10:11: "Colombia te recibe, bien venido el Papa Francisco..." A son de cumbia, el Caribe, con Cartagena Cartagena de Indias de anfritriona le da la bienvenida al Papa Francisco.

10:06: El Papa Francisco recibe el sombrero vueltiao como símbolo de que toda persona debe hacer de su vida una obra de arte.

10:04: El Papa Francisco desciende del avión AV9910 y pisa por primera vez tierra cartagenera.

10:00: "Bienvenido el Papa Francico". Con vivas recibieron los cartageneros al máximo jerarca de la Iglesia Católica en el aeropuerto Rafael Núñez.

9:50: El avión de la aerolínea Avianca aterrizó en el aeropuerto Rafael Núñez con el Papa Francisco.

9:37: El papamóvil es transportado por el barrio San Francisco y los feligreses gritaron de emoción.

9:31: Hay normalidad en el orden público en la ciudad, según el secretario del Interior, Fernando Niño. La ciudadanía se desplaza sin contratiempos a los lugares de los actos en donde se cumplirá la agenda papal.

9:11: Una feligrés sufrió un desmayo, en el barrio San Frnacisco, mientras esperaba la llegada del papa Francisco.

8:42: Despega el vuelo AV9910, que transporta al papa Francisco al Corralito de Piedra.

8:41: Mientras que el avión se prepara para despegar, en Cartagena cientos de personas se ubican en los diferentes puntos por los que pasará el papa Francisco, durante su recorrido por la ciudad, para llegar a San Francisco, el Centro Histórico y Contecar.

8:25: El avión empieza a cuadrarse para despegar de la Base Aérea de Catam, en Bogotá.

8:18: Ultiman detalles para que el vuelo de Avianca, que transportará al papa a La Heroica, despegue en los próximos minutos.

8:10: El religioso aborda el avión con destino a Cartagena.

8:06: El papa Francisco baja del papamóvil y se despide de la comitiva de seguridad de la Base Aérea de Catam.

8:01: En caravana, el papamóvil se dirige al avión que transportará al ovispo de Roma hasta Cartagena.

7:57: Francisco llega a la Base Aérea Catam.

7:51: El papa pasa por la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, en donde los creyentes corren de un lado a otro e intentan acercarse al papamóvil para tocarl al Sumo Pontífice.

7:44: El papamóvil recorre toda la calle 26 de Bogotá, que está rodeada de miles de feligreses que madrugaron para despedir al Sumo Pontífice.

7:20: Una creyente, en bata de dormir, se subió al papamóvil, para recibir la bendición del Santo Pontífice.

7:15: El Papa Francisco se despidió de la Nunciatura Apostólica y abordó el papamóvil con destino al aeropuerto de Catam. El Santo Padre agradeció a las personas que le colaboraron durante su estadía en la Nunciatura y decidió, en un gesto de agradecimiento con los bogotanos, hacer un último recorrido en el vehículo papal.