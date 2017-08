Molestia de pasajeros de Avianca por retraso de vuelo por más de tres horas

Desesperados y molestos. Así estaban decenas de pasajeros del vuelo 9755 de Avianca que tenía previsto despegar, a las 6:30 de la mañana de este miércoles, desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena con rumbo a Bogotá, pero que no pudo por una contingencia con la aeronave.

A las 5:30 de la mañana algunos pasajeros llegaron a la terminal aérea, y la aerolínea les comunicó que el vuelo tenía incovenientes. Unos fueron reprogramados en vuelos con otras compañías, mientras que otros tuvieron que esperar hasta las 9:30 de la mañana un vuelo de Latam, pero en este tampoco pudieron abordar, lo que generó aún más molestia, según relató a este medio uno de los afectados.

"Avianca, al ver la situación en que me encontraba con mi esposa enferma y mi hija de brazos, gestionó con Latam un vuelo para las 9 de la mañana. Cuando nos disponemos a abordar, el personal de Latam me dice que hable con Avianca porque no me van a permitir abordar en ese vuelo por una contingencia; me devuelvo a Avianca y me dicen que Latam no va a poder mantenerles ese endoso de pasajeros que hicieron y que por eso debo tomar un vuelo a las 10 de la mañana con ellos. Nos parece indignante que uno tenga el tiquete impreso, que no dice que está sujeto a reserva o algo por el estilo, y no nos permitan el abordaje. Literalmente es como si nos hubieran bajado del avión", contó.

El Airbus A320, de Avianca, debió ser sometido a inspección técnica. Solo hasta las 10 de la mañana, los 114 usuarios pudieron abordar otro avión de la aerolínea para llegar a la capital del país, casi 4 horas después del vuelo que inicialmente tenían.

¿Qué ocurrió?

La directora de comunicaciones de Avianca, Gilma Usuga, explicó que "el avión fue impactado por un objeto extraño y quedó fuera de servicio, obligando a cancelar el vuelo pues se afectó el radar ubicado en la parte frontal de la aeronave. Había un vuelo de la ruta Cartagena-Bogotá, que salía a las 7:30 de la mañana, pero estaba con el cupo lleno y por eso los pasajeros no pudieron abordar".

La funcionaria de la aerolínea recalcó que "las medidas adoptadas se dieron con miras a preservar la seguridad de la aeronave y la integridad de viajeros y tripulantes".

Señaló que "cada avión amanece listo con su programación y no hay otros de reserva ante cualquier eventualidad".