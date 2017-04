Mototaxistas bloquean entrada de Villa Estrella e impiden el paso de Transcaribe

Durante la etapa pedagogíca de la nueva ruta de Transcaribe, que se inició a las 8 de la mañana de este jueves, un grupo de mototaxistas bloquearon con palos y piedras, la vía de acceso por la Supertienda Olímpica, en Villa Estrella y no dejan pasar los buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

La administración del SITM asegura que por varias semanas se reunieron con líderes, entidades escolares, amas de casa y padres de familia para socializar los beneficios de la ruta y rechaza las actuaciones de este gremio.

"Hace dos semanas me reuní en las instalaciones del Patio Portal, con no menos de 20 personas. Había un edil, líderes comunales, presidentes de las JAC de varios barrios y ellos, si es cierto, me estaban pidiendo algunas cosas que lamentablemente no le corresponden a Transcaribe, pero sin embargo nos comprometimos con hacerselo saber a los demás secretarios. Temas como demarcaciones, calles y box culvert, que le competen directamente a otras secretarías", manifestó Humberto Ripoll, gerente de Tanscaribe.

Por otra parte, afirmó que muchos barrios han pasado derechos de petición para que Transcaribe llegue a sus sectores. "No es justo que ahora que escogimos este barrio con problemas de transporte no nos dejen entrar a hacer la etapa pedagógica. Pero estoy totalmente seguro de que son más personas las que quieren el Sistema en ese barrio, que las que no lo quieren", finalizó.

Al parecer, los conductores temen que sus ingresos económicos disminuyan con la llegada de Transcaribe al sector.

Lo anterior entorpece la jornada pedagógica, que finalizaría a las 5 de la tarde y tiene como objetivo enseñar y familiarizar a los usuarios con los recorridos de la nueva ruta.

El viernes y sábado, la operación de reconocimiento sería desde las 7 de la mañana hasta la misma hora, con intervalos de 12 minutos.

Para el domingo está prevista la operación comercial. La nueva ruta, 115 de Villa Estrella, incluye unas 20 paradas. Muchas coinciden con las de la ruta de El Pozón.

Sentido Patio Portal - Villa Estrella

Portal

Villa Rosita

Terrazas de Calicanto

Pedro de Heredia antes de la bomba de Petromil, antes de la Terminal de Tansporte

P/2 frente a proyecto grande (La Casa del Herrero)

El Cariñoso

Portales de Alicanto

Villas de la Candelaria

Olímpica

Super Giros

Frente a la Institución Educativa Villa Estrella

Frente a CDA

Acuacar

Pescado Río Mar

Salsa videojuegos

Rincón de las Señoritas

La Barbería FK

Restaurante Sabor Casero

Café Salus Ips

Restaurante Sheday

Refrescos Uva Claro

Sentido Villa Estrella -Patio Portal

Refrescos Uva Claro

Conexión barrios

Droguería Zharick

Disco bar El Vega

Acuacar

CDA

Variedades B y B

Droguería Farmamundo

Restaurante Samy

Megaaluminios

Las Palmeras (cerca a Autolavados zona de pits)

Paradero compartido con ruta El Pozón

Paradero compartido con ruta El Pozón

Paradero compartido con ruta El Pozón

Paradero compartido con ruta El Pozón

Villa Rosita

Portal