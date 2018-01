Este es el medio de transporte preferido por los cartageneros

La gente está volviendo a usar el bus tradicional. Así quedó detallado en la más reciente encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, que anualmente mide las preferencias y sensaciones de los cartageneros con los servicios que les brinda su ciudad.

"¿Qué modo de transporte usa usted principalmente?", "Satisfacción con los medios de transporte", "¿Considera que su tiempo de movilización ha mejorado?", entre otros, fueron algunos de los ítems calificados por los cartageneros en las encuestas.

A la pregunta: ¿Qué modo de transporte usa usted principalmente?, el 45% de los cartageneros respondió que el transporte público, que incluye busetas, buses y taxis; el 33% usa el transporte privado, motos y vehículos particulares; el 11% Transcaribe y el 5% transporte humano, que se refiere a la bicicleta o a pie. Estas cifras no son del todo alentadoras, pues según la encuesta de 2016, en lugar de aumentar el uso de Transcaribe, este disminuyó: en 2016 lo usaban el 13%, y el año pasado reportaron que lo usaba el 11%.

Y con respecto al transporte humano: a pie o en bicicleta, podemos apreciar que las cifras no aumentaron mucho (del 4% al 5%), comparado con otras ciudades como Bogotá, Pereira y Medellín, Cartagena es la que menos usa este tipo de transporte. Esto podría radicar en que no hay ciclorutas, hay poca arborización, los andenes están en mal estado u ocupados por vendedores informales y la temperatura no le abre campo a la población para que camine en ciertos horarios del día.

Por otro lado, en temas de satisfacción con los medios de transporte, los cartageneros se sienten a gusto con el transporte privado, que incluye motos y vehículos particulares, este pasó de un 78% en 2016 a un 85% en 2017.

Con el transporte humano es con el que más satisfechos se sienten, de hecho subió del 88% al 97%. La satisfacción con el transporte informal subió de 53% a 65%, mientras que la luna de miel con Transcaribe pasó de un 80% en 2016 a un 72% en 2017, lo que refleja que el entusiasmo que tenía la comunidad con el sistema masivo ha bajado debido a los problemas que en los últimos meses ha presentado el servicio.

En cuanto al tiempo de movilización, comparado con el 2015, considerado el más lento de la historia según lo dicho por los cartageneros, en 2016 y 2017 las cifras mejoraron, pues de acuerdo a los usuarios el sistema masivo sí ahorra tiempos de llegada, pero se ha quedado corto en rutas y buses, por lo que en ocasiones demoran mucho en pasar por las estaciones. Sin embargo, en 2016 los ciudadanos pensaban que en Transcaribe se movilizaban más rápido por lo que tardaban menos en llegar a su destino, pero este 2017 las cifras satisfactorias disminuyeron, ya que algunos afirman que demoran más tiempo o lo mismo que el año pasado.

Esta notable insatisfacción de los cartageneros con el sistema se ha visto reflejada en las constantes protestas protagonizadas por usuarios que se quejan de la demora de los buses, sobre todo en las noches cuando preparan sus viajes de regreso a casa o en su defecto, en las horas pico, cuando hay más afluencia de pasajeros. (Lea aquí: Nueva protesta de usuarios por demoras de Transcaribe)

Es claro que el tema de movilidad se ha vuelto todo un reto para los gobiernos de turno, ya que de acuerdo a la encuesta entró a ocupar las primeras posiciones del top de prioridades ciudadanas, convirtiéndose en otro de los ítems relevantes a los que las autoridades deben prestarle atención. En conclusión: los cartageneros sienten que aún faltan metas por cumplir, si de movilidad se trata.