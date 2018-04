Mudanza de la Alcaldía genera quejas en Manga

El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Manga se pronunció respecto a la mudanza de la Alcaldía Mayor de Cartagena hacia esa zona tradicional de la ciudad.

Julio Romero, el líder cívico en cuestión, manifestó que este traslado, en lugar de ayudar a disminuir los problemas de movilidad que desde hace tiempo aquejan al barrio, los va a aumentar.

Cabe recordar que el Gobierno Distrital informó que trasladará siete oficinas al edificio Portus, de Manga, para conseguir una reducción del 16 % anual en comparación con los arriendos que anteriormente pagaba por oficinas en diferentes lugares de la ciudad.

Para cubrir servicios públicos, aseo, vigilancia, adecuaciones locativas y mantenimiento preventivo y correctivos de aires acondicionados, el Distrito invertiría este año 4 mil 43 millones de pesos, mientras que en las nuevas oficinas solo gastaría $2 mil 979 millones.

En vigilancia habrá un ahorro del 100 %, ya que el edificio la ofrece.

Además, se supo que deben hacerse trabajos de acondicionamiento al edificio del Palacio de La Aduana, donde la Alcaldía Mayor lleva muchos años funcionando.

Sin embargo, Julio Romero afirmó que la mudanza tomó al barrio de sorpresa y que de no haber sido así, se hubiese podido concertar con las oficinas de Planeación y Control Urbano medidas importantes para no agravar la movilidad, “pero fueron estas las primeras que se instalaron”, señaló.

Recordó que desde hace varios años el barrio viene luchando, hasta con una acción popular de por medio, para evitar que se sigan abriendo más oficinas institucionales en esa zona, porque sus usuarios incrementan la congestión en las calles principales.

“En vista de que ya no se puede evitar la mudanza --dijo Romero-- le pedimos al alcalde Sergio Londoño que use los parqueaderos del edificio y que no permita que ningún carro se estacione en las calles. La otra petición, es que mientras la Alcaldía esté abierta, los agentes del DATT permanezcan ahí controlando el tráfico”.

Al respecto, el director del DATT, Fernando Niño Mendoza, declaró que lo que pide la comunidad es posible y se pondrá en práctica.