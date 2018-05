Mujer denuncia que fue observada por un desconocido en el baño de un cine

La joven contó a El Universal que estaba en uno de los baños del cinema del Centro Comercial Caribe Plaza, cuando descubrió que era observada por un desconocido que, al parecer, trabaja en el lugar.

El hecho ocurrio el pasado sábado, 5 de mayo. Katherine Díaz, como se identificó la mujer, aseguró que sólo pretendía disfrutar de una buena noche de cine. Por eso, junto a su amigos y su pareja compró entradas para la función de las 10:40 de la noche en el Cine Colombia del mencionado centro de compras.

Sostuvo que, transcurrida la mitad de la película, sintió ganas de ir al baño. Estando en el lugar, fue sorprendida por un hombre que la miraba desde la parte de abajo de la puerta del cubículo.

“Yo salgo de la sala de cine, entro al baño, al primer cubículo, y cierro la puerta. De repente vi el reflejo de una sombra que se va acercando y se va apoyando en el piso. Las manos eran de una persona de piel trigueña, las uñas las tenía sucias y movía la cabeza hacia atrás, era un hombre. Yo reaccioné pisando fuerte y grité: ¡Nojoda! ¿Qué es lo que pasa?", relató.

Añadió que "cuando abro la puerta alcanzo a ver a la persona que sale corriendo. Apenas salgo del baño me encuentro con el vigilante, yo gritaba, él me atendió al instante y se me acercó a preguntarme qué me había pasado. Estaba frente a una de las salas de cine y, en ese momento, salieron dos aseadores. Uno de ellos me causó miedo por su actitud y las preguntas que me hacía. Lo que hice fue entrar a buscar a mi novio y a mis amigos”.

Afirmó que, una vez ocurrió el episodio, los empleados que se encontraban a esa hora en el cine no se preocuparon por su estado de salud y solo se limitaron a pedirle que se tranquilizara.

“Cuando yo le relato a mi novio lo que pasó, el vigilante me pide que me tranquilice porque no me había pasado nada, dando a entender que no había sucedido nada. Yo le dije que el hombre sí me alcanzó a ver y que violó mi privacidad. Entonces, pedí hablar con el gerente, quién me pidió que esperara hasta el martes para poder revisar las cámaras de seguridad del lugar”, dijo Katherine.

Tras reunirse con administradores del reconocido cinema, la joven cartagenera pudo conocer algunas imágenes del momento en que ingresó al baño y en las que se observa el ingreso del hombre justo después de ella.

"Los llamé varias veces y ellos insistían en que no podían mostrarme los videos, pero yo les decía que necesitaba verlos para tomar acciones legales, porque se trataba de mi integridad. Ellos me citaron y el gerente me recibió con unas diapositivas en PDF, donde se observa la silueta de una persona que entra detrás de mí y que después sale corriendo y se esconde en la sala contigua al baño”.

Sin embargo, después de analizar las imágenes, a Katherine le indicaron que el hombre que la estaba espiando no labora en dicho cinema.

"El gerente del cine me informó que el hombre que me observó en el baño no hace parte de la nómina de trabajadores de ellos, pues los del cine tienen un uniforme diferente. Las imágenes que me mostraron no son claras y aunque pedí que me mostraran los videos, ellos se negaron”, precisó la joven.

La afectada finalmente señaló que al ser interrogada por otro vigilante del sitio, éste aseveró que no es la primera vez que se presenta una situación similar.

ElUniversal.com.co intentó comunicarse con las directivas de Cine Colombia de Caribe Plaza para conocer su versión, pero fue imposible establecer comunicación, pues no respondieron las llamadas telefónicas.