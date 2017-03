Mujer, la prevención es tu arma para atacar el cáncer

Estar atentas a las señales de alerta, practicarse una vez al mes el autoexamen de mama y cada seis meses, o por lo menos una vez al año, la citología son algunas de las medidas de prevención que mueven la balanza a favor de la vida o la muerte de las mujeres afectadas por el cáncer.

Mama, cuello uterino, colon y recto, estómago y tiroides, son los tipos de cáncer más comunes en las mujeres. Y de ellos, los dos primeros son los que más están acabando con la vida de las mujeres residentes en Cartagena.

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) informó que en el 2016, de acuerdo con un informe preliminar, 1665 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama y otras 489 con el cervical o de cuello uterino. De las primeras 50 fallecieron, mientras que de las segundas las víctimas fatales fueron 24.

“El cáncer de mama representa el 57% de los cánceres en Cartagena. Es el más frecuente y el que tiene las cifras más críticas. El de útero o de cérvix representa el 17% de los casos de cáncer. En ambos puede hacerse un diagnóstico temprano, por lo que lo más importante es la prevención y el autocuidado”, afirmó Adriana Meza Yepes, directora del Dadis.

SEÑALES EN LAS MAMAS

Yepes resaltó que para lograr un diagnóstico temprano y por ende un tratamiento oportuno, las mujeres deben prestar especial atención a las señales de alerta.

“Las de un cáncer de mama son dolor, salida de líquido o leche por los pezones cuando no se está amamantando, mal olor, y masas, pero no solamente en la mama sino también en las axilas. También deben estar alerta si han tenido antecedentes de cáncer de mama por la línea materna porque es hereditario”.

“La primera recomendación -indicó la funcionaria- es hacerse el autoexamen de mama y consultar al médico, quien debería mandarles a hacer la mamografía o la ecografía mamaria, dependiendo del caso, porque es posible que en lugar de cáncer tengan la enfermedad fibroquística de las mamas”.

Explicó que “por eso, cualquier anormalidad que se sientan hay que estudiarla. Si es un quiste, la única forma de saberlo es con la ecografía mamaria o con la mamografía. Los quistes generalmente no se vuelven malignos, y una enfermedad fibroquística son bultos, masas, pero hay que estudiarlas”.

Yepes añadió que “mi recomendación es que si tienen la sospecha no dejen de insistir”.

OJO A LA PROMISCUIDAD

El cáncer cervical comienza con una afección precancerosa llamada displasia, que produce cambios anormales en el cuello uterino. Esta se puede detectar por medio de una citología vaginal y es 100% curable. Además pueden pasar años antes de que la displasia se convierta en cáncer.

La directora del Dadis dijo que “el dolor al tener relaciones sexuales, las infecciones recurrentes, el malestar y la inflamación abdominal” son algunas señales de alerta.

Y debido a que este tumor es causado mayormente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se disemina a través de las relaciones sexuales, sostuvo que “tiene que ver mucho con la promiscuidad. Mi recomendación a las mujeres es que se cuiden al tener relaciones sexuales ocasionales, que ojalá tengan un solo compañero sexual y utilicen condón en sus relaciones para que se protejan también de otro tipo de enfermedades”.

“Pese a que el uso del condón es complicado -anotó-, cada día nos vienen a pedir (al Dadis) más. Sin embargo, durante vacaciones y puentes festivos, nuestro equipo de salud pública reparte condones en sitios de rumba, playas, entre otros. Estamos repartiendo de 50 a 60 mil condones anuales, pero eso no cubre toda la necesidad de la ciudad”.

Yepes recordó la importancia de la citología para la detección temprana del cáncer cervical, pues la mayoría de las diagnosticadas con este no se la practican con regularidad o no reclaman los resultados de esta prueba.

“Cada seis meses, mínimo cada año, deben hacerse la citología e ir a buscar los resultados, porque lo que estamos viendo con la ESE Hospital Local Cartagena de Indias es que muchas se la hacen y no van a buscar los resultados”, advirtió.

PREVENGA EL CÁNCER

La funcionaria recalcó a las mujeres que no deben descuidar su salud, sino “seguir todas las recomendaciones y acudir a los centros y puestos de salud cuando lo necesiten, porque cuando nos sentimos bien tendemos a no hacernos el examen de seno, ni la citología, o hacerla y no buscar los resultados. Tenemos que prevenir el cáncer y es posible que de igual modo hayan muertes porque las pacientes se compliquen, pero si lo diagnosticamos a tiempo no habrá tantas. La sobrevida del cáncer de mama es muy alta y el de cérvix puede prevenirse si se detecta a tiempo”.

¿CÓMO HACER EL AUTOEXAMEN DE MAMA?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el mejor momento para hacerse un autoexamen es más o menos de tres a cinco días después del comienzo del periodo, pues las mamas no están tan sensibles o con protuberancias en ese tiempo en su ciclo menstrual. Si usted ha llegado a la menopausia, realícese el examen el mismo día todos los meses.

Empiece por acostarse boca arriba. Coloque la mano derecha por detrás de la cabeza y con los dedos del medio de la mano izquierda presione suave, pero con firmeza, haciendo movimientos pequeños para examinar toda la mama derecha. Luego, estando sentada o de pie, palpe la axila, ya que el tejido mamario se extiende hasta esta zona.

Presione suavemente los pezones, verificando si hay secreción. Repita el proceso en la mama izquierda. Después párese frente a un espejo con los brazos a los lados. Mire las mamas directamente y en el espejo. Busque cambios en la textura de la piel, como hoyuelos, arrugas, abolladuras o piel que luzca como cáscara de naranja.

Igualmente observe la forma y el contorno de cada mama, y revise si el pezón está hundido. Haga lo mismo con los brazos elevados por encima de la cabeza.

El objetivo es encontrar cualquier detalle nuevo o diferente. Si lo hace, no dude en consultar con un médico.

MUERTES POR CÁNCER

En 2016 murieron 50 personas por cáncer de mama, 45 por cáncer linfático, 38 por tumores malignos en traquea, bronquio y pulmón, 37 en próstata, 32 en estómago, 25 en colon y 24 en el útero.

2912 residentes de la ciudad habían sido diagnosticados con cáncer hasta junio de 2016. De ellos, 169 son menores de 18 años.