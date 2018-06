Mujer pagó $63.000 por una carrera de Los Cerezos al Centro

Las quejas por los cobros ‘exagerados’ en carreras del servicio de taxis nunca paran, pero esta vez, la denuncia hace referencia a un conductor de un vehículo de servicio especial.

Janis Palencia, una ciudadana cartagenera, denunció que el pasado sábado 16 de junio, fue víctima de estafa por parte de un conductor de este servicio especial. Según cuenta la mujer, en momentos en que se disponía a tomar un taxi en el barrio Los Cerezos con destino al Centro Histórico, un conductor de una Renault Duster blanca de placas TVC 190, se acercó a ella y ofreció a prestarle el servicio.

“Sucedió hacia las 8:15 de la noche. Yo iba para el centro, a Getsemaní, entonces me fui hasta la esquina a esperar un taxi y este señor estaba parqueado, me preguntó para donde iba, yo le respondí. Mi esposo como lo había visto, me dijo que aceptara y me subí”, contó la mujer.

Janis señaló que antes de subirse al carro, pactaron el precio de la carrera en $15.000 y en el camino ella le manifestó al conductor que tenía un billete de $50.000.

“Cuando íbamos a mitad de camino le digo que tenía un billete de $50.000, él me dice que iba a parar en una estación de gasolina, pero antes de llegar a la bomba, él me reclama porque según el billete no era de $50.000 sino de $2.000. Yo, sorprendida, le dije que estaba segura que sí era de $50.000, incluso que mi esposo me lo había dado. Él empezó a gritar, y me exigió que le pagara su carrera, yo me asusté porque estaba sola y le tuve que pagar otra vez”, sostuvo.

La mujer asegura que una vez llegó a su destino, tomó otro billete de $20.000 que guardaba en su bolso y le pagó de nuevo la carrera al conductor.

“Yo le terminé pagando $63.000, porque fueron los $50.000 que nunca me devolvió, sino que me devolvió el billete de $2.000 más los $15.000 de la carrera”.

Janis Palencia contó que este lunes, su esposo abordó al conductor en el barrio Los Cerezos y esté “se negó y no prestó atención”, por lo que hará una denuncia formal ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena.

Para conocer como se regulan este tipo de servicios en Cartagena, ElUniversal.com.co se comunicó José Molina, jefe de prensa del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes de Cartagena (Datt), quién explicó que un conductor de servicio de especial no puede hacer carreras de taxis.

"Para que estos conductores realicen servicios de taxis, debe existir un contrato con una empresa de transportes legal, por eso se llaman servicio especial, porque debe mediar un contrato. Desde el DATT podemos sancionar un conductor de este tipo cuando sea sorprendido prestando este tipo de servicios irregulares. La afectada puede dirigirse a la Superintendencia de Puertos y Transportes, que es la entidad que regula ese tema".

Por esta práctica, de prestar servicio no autorizado, el DATT ha sancionado a 391 conductores en lo que va del 2018.