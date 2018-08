Mujeres denuncian que las están vinculando con un catálogo de "La Madame"

Un grupo de mujeres de la ciudad se han visto afectadas personal y profesionalmente debido a que las están relacionando con trabajadoras sexuales que hacían parte de la red de prostitución de “La Madame”.

Todo comenzó cuando en las redes sociales empezó a circular un vídeo en el que se exponen fotos y nombres de las chicas que hacen parte del supuesto catálogo de “La Madame”. El vídeo fue divulgado en varias páginas de la ciudad y hasta del departamento sumando miles de reproducciones y comentarios.

Shirley Novoa, una de las chicas de quienes más fotos se utilizaron en el vídeo, colocó una denuncia ante la Fiscalía por injuria por vías de hecho contra quienes podrían ser los creadores de dicho vídeo y las páginas que lo han compartido.

“He recibido muchos malos comentarios en mis redes sociales a raíz de eso, yo soy una persona que trabaja en una tienda de ropa y me han relacionado con ‘La Madame’ cuando ni siquiera la conozco. La gente no puede colocar una foto sin especificar dónde está ni con quién porque enseguida asumen que uno está prestando esos servicios”, dijo Novoa.

Además, comprobó que le han llegado mensajes preguntándole cuánto cobra por sus servicios y otro tipo de insultos que la han perjudicado en diferente ámbitos de su vida laboral y personal, deseando que se aclare que no está vinculada al caso.

Las mujeres quienes se consideran víctimas de calumnia, oscilan entre los 21 y 25 años de edad, algunas estudian carreras profesionales y otras tienen empleos formales.

Otra de las afectadas es Gina García, quien vive en Barranquilla y es administradora de un local, y por fortuna, ha tenido el respaldo de su familia ya que conocen la formalidad de su trabajo. “Me tomó por sorpresa ese vídeo porque yo no soy de Cartagena y acá (Barranquilla) poco se sabía de ese caso, me enteré porque unos amigos me avisaron que denunciara a una página donde estaban saliendo fotos mías relacionadas con la proxeneta”, dijo.

Chicas como Yesenia Fortich y Carolina Cogollo, quienes también han sido víctimas del afán de las redes sociales por crear contenidos que sumen miles de reproducciones y compartidos, denunciaron los vídeos por el daño que están causando en sus vidas personales.

Melissa Mercado Nieto, también puso en conocimiento su caso, ya que es maquilladora y estetisista profesional e hicieron uso de una de sus fotos de redes sociales para colocarla en el vídeo, causándole perjuicios.

Es necesario recordar que por internet se divulga mucha información que puede ser falsa e involucra a personas que no están relacionadas con lo que se afirma llegando a causar grandes daños.

Además, de que en el caso de “La Madame”, las autoridades no han divulgado nada relacionado con el supuesto catálogo de integrantes de su red por lo que todo lo que circule referente al tema puede ser falso.