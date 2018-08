Nada que solicitan permiso a Dimar para relimpia del caño Juan Angola

Han pasado más de 15 días desde que la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales le solicitó a la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, suspender el contrato suscrito con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) para relimpiar el caño Juan Angola, el cual tiene un presupuesto de $14.999 millones y $750 millones por intermediación.

Según el Ministerio Público, la falta de estudios y análisis técnicos no permitieron que se determinen objetivamente las condiciones y especificaciones de las obras contratadas, y que dichas obras, tal como están plasmadas, no corresponden a relimpia, sino a construcciones civiles como excavación y exploraciones de campo, lo que ha generado preocupación en comunidades aledañas.

Pese a que esta obra está detenida tras orden del Ministerio Público, la otra crítica es que los interesados no solicitaron permiso ante la Capitanía de Puerto para hacer la relimpia, ni siquiera antes que opinara la Procuraduría.

Para hacer una relimpia se necesita un permiso de la Dimar y para que este se otorgue, el interesado debe radicar en la Capitanía de Puerto la solicitud junto a una documentación base, como lo es un permiso de viabilidad ambiental que otorga Cardique o el Establecimiento Público Ambiental (EPA), dependiendo la jurisdicción, y la aplicación de una batimetría inicial en el sector donde se va a hacer la relimpia.

En este caso, con la batimetría se medirá la profundidad de la zona en donde se va a hacer la relimpia, antes y después, para así saber en qué condiciones quedó y si se afectó.

El capitán de navío Pedro Prada, cabeza de la Capitanía de Puerto, le contó a El Universal que hasta el momento ni el Distrito ni terceros han diligenciado el permiso para relimpiar el caño Juan Angola.

“En la Capitanía de Puerto ni siquiera han radicado ningún permiso para hacer la relimpia, tampoco han preguntado qué es lo que se necesita para hacer el trámite. No es que no les hayamos dado el permiso, es que no lo han pedido (...) Para que este se otorgue se tiene que hacer un trámite ante Dimar para que se delegue un inspector que le haga seguimiento al trabajo y si se tiene toda la documentación que se exige por norma, este permiso se puede otorgar en una semana”, dijo Prada.

Protestan

Ayer en la mañana, los habitantes del barrio Torices y de la invasión La Unión, rechazaron la relimpia del caño Juan Angola con una protesta en las afueras de la Alcaldía Local de Santa Rita.

Estos se apostaron con carteles e imágenes de este cuerpo de agua para solicitar a la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong, realizar un dragado en el cuerpo de agua y reubicar a las más de 300 personas que llevan años viviendo en la invasión.

Mercedes Veroy, representante del barrio de invasión La Unión, exclamó que “aunque la alcaldesa (e), Yolanda Wong, no recuerda los problemas del caño Juan Angola, no se va a embolsillar la plata y esta tiene que ser regresada”.

Por su parte, Ronald Caballero, uno de los manifestantes, dijo lo siguiente: “queremos que la gente sepa que hay 15 mil millones de pesos y quieren desviar esos recursos y lo vamos a impedir. Estamos aquí diciendo presente y que es suficiente tanta corrupción. Abajo los convenios de Edurbe con la Alcaldía”.