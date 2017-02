Nelson Ortiz y una aventura llamada vida

Nelson Ortiz es oriundo de San Jacinto, Sucre. “Lomo pancho” es un caserío donde pocas personas tienen oportunidades de dedicar su vida a otra actividad que no sea el campo. Sus padres se separaron a los pocos meses de haber nacido él y quedó al cuidado de su abuela paterna, que se convirtió en su mamá, la mejor del mundo, como él la llama.

A los cinco años se mudó a Sincelejo con su mamá, lo matricularon en un colegio donde asistía con abarcas y ropa gastada. Terminó la primaria con honores y para entrar a bachillerato, su mamá le tejió una mochila con retazos de una hamaca que se había partido y olía a orina. Durante el bachillerato lo apodaron el “Mochila miá”.

A los 21 años terminó el colegio, pero por dificultades económicas no podía seguir estudiando. Un día un amigo le insistió que se presentara en la Universidad de Cartagena y Nelson accedió a un cupo en Contaduría Pública. “Yo no podía venir a clases, no tenía dinero, mi familia estaba mal. Mal vivíamos en Sincelejo”, dice Nelson.

Era septiembre de 1983, estaba por empezar el periodo académico y aquel amigo que le insistió que se presentara en la universidad le envió una carta retándolo a que asistiera y Nelson le dijo a su familia: “Me voy pa’ Cartagena”.

Recuerda que esa decisión fue un drama para su mamá, quien aún lo mimaba como a un niño pequeño. Un día cogió aquel baúl de madera que aún conserva, lo lleno con algunos harapos, su papá le regaló un tanque metálico vacío y se subió a un bus en la Terminal de Transportes. Tenía ganas de salir adelante, sueños y metas. Lo tenía todo para vivir en Cartagena, menos dinero.

Camino largo

El viaje a La Heroica se le hizo interminable, pensaba en cómo sería vivir en una ciudad que no conocía, donde todos eran extraños. Tenía la zozobra por dejar a su familia en aquel “moridero”.

Supo que ya estaba en Cartagena a la 1 p.m. y vio una fuente donde construyeron la bomba El Amparo. Se bajó en ese lugar, no conocía nada ni a nadie, estaba desubicado. Preguntó cómo llegar al Centro de la ciudad cuando el bus se había ido. Sintió que se le vino el mundo encima cuando un hombre le respondió: “Erda, pelao, estás bien lejos”. “¿Me puedo ir de a pie?”, preguntó Nelson con su acento pueblerino. “Nombe, cómo se te ocurre”, le respondió el hombre.

A las 5 de la tarde ese mismo hombre que le indicó que estaba perdido en la ciudad regresó al lugar y se extrañó al verlo ahí. Ese joven alto, delgado y harapiento removió sus fibras y se atrevió a llevarlo a su casa, un rancho en obra negra con piso de arena, donde también vivía su esposa y su pequeña hija. Solo le pudieron ofrecer una habitación donde dormiría en una cama improvisada con bolsas de cemento.

Esa familia que lo acogió se dedicaba a hacer fritos y Nelson necesitaba dinero, así que les dijo que era un experto en fritanga. “Yo nunca había hecho eso, pero tenía que decirles que sabía porque necesitaba trabajar”, expresa Nelson.

La universidad había empezado el 5 de septiembre pero Nelson llegó el 11 al Claustro San Agustín, ahí se enteró de que había perdido el cupo, que “no tenía nada que ir a buscar”. Habló con el encargado de admisiones y este le dijo que lo podía ayudar solo si le llevaba un certificado de vacunas: “vienes de un pueblo y quién sabe qué traes”. Esa misma tarde llegó a un sitio de vacunas y se encontró con una señora robusta y morena, quien le indicó que las vacunas no se ponían el mismo día porque el cuerpo no las asimilaba. A Nelson no le importó y se las aplicó. Dice que al caminar dos o tres cuadras ya sentía los efectos, su cuerpo le temblaba y la temperatura le subió.

Mostró el certificado de vacunas y lo mandaron a consignar cuatro mil pesos, de los seis mil que le quedaban, para poderse matricular. Esa misma noche entró a clases.

Ahí empezó la lucha por la supervivencia. La familia que lo adoptó perdió el puesto de trabajo y, por si fuera poco, tuvieron que salir del rancho. Sin trabajo ni oportunidades se enteraron que arrendaban una casa en el barrio Nuevo Paraguay, cuando llegaron se percataron que la casa pertenecía a un drogadicto quien les pidió un adelanto del mes y un cuarto para él. “El tipo se volvió loco con lo que le dimos, se fue para una olla y regresaba de vez en cuando por unos cuantos pesos y otra vez se perdía”, relata Nelson.

La familia de “ángeles” con los que vivía salía a buscar trabajo mientras él les cuidaba a la pequeña hija o descargaba buques en el terminal marítimo y en las noches estudiaba. Un día encontraron un local para poner el negocio de fritangas y un señor de aspecto chocoano le pidió a Nelson que subiera al camión los enseres para llevarlos al local. Él inocentemente obedeció, pero el hombre era un estafador. “Cuando llegaron los dueños de la casa se volvieron locos porque el tipo me había robado todo lo que era de ellos, así que me echaron”, dice Nelson.

Su familia estuvo al tanto de todas las dificultades que estaba pasando, el papá lo impulsaba a seguir estudiando, mientras que su mamá lo trataba de convencer para que volviera a casa, pero Nelson tenía un objetivo y era ser exitoso.

Vivió en las casas de sus compañeros de clases de manera transitoria hasta que encontró una pariente y le dio posada en su casa en Alto Bosque. “Ahí me cambió la vida, ayudaba a sus tres hijos a hacer tareas de matemáticas, física y el esposo se dio cuenta de que yo era piloso y me prometió conseguir trabajo. Habló con una persona que tenía un instituto de comercio y me nombró profesor, yo estaba en ese momento en quinto semestre”, relata Nelson.

Por ser buen profesor, el director del instituto lo recomendó a otra academia y se desempeñó como docente en ambos sitios.

“Yo pensaba que ser rico y feliz era comer tres veces. No sabía qué era comer tres veces al día hasta ese momento”, relata Nelson con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Pasó de ser profesor de dos institutos a ser auxiliar de contabilidad en una empresa de modas, a los seis meses lo nombraron contador de la cadena de almacenes que habían consolidado. Un día el dueño del título le pidió que no trabajara como contador, Nelson sintió que se le cayó el mundo a pedazos, pero lo reconstruyó al instante cuando lo nombraron subgerente.

Tiempo después se dedicó a trabajar de manera independiente ofreciendo sus servicios como contador, pese a estar cursando la carrera. Con sus amigos contadores creó una empresa que aún existe.

“Cuando empecé a ganar bien me traje a mis cinco hermanos, mandé a buscar a mi papá y a mi mamá. Nos radicamos por completo en 1988”.

Durante el relato no mencionó a su madre biológica, por lo tanto pregunté. “La conocí cuando estaba muy adulto, di con ella en Caldas. Un día llegué a Norcasia y casualmente le pregunté a ella por Ana y noté que en esa casa tenían ampliada una fotografía que yo tenía de mi bautizo, me impresioné tanto que casi me desmayo y la señora se asustó y me preguntó quién era yo y le dije que era el de la foto. Ella resultó ser mi mamá”, narra Nelson. No compartieron mucho tiempo, cuenta los días que estuvieron juntos y al sumarlos resultan dos meses, pero asegura que tuvieron buena afinidad.

Cuando su vida estaba estable, uno de sus hijos, a los 12 años le diagnosticaron cáncer de colon, se enfrentó a las dificultades del sistema de salud para el tratamiento de su hijo, y en última instancia tuvo que costear la enfermedad. El joven venció el cáncer, pero Nelson y su esposa cayeron en cuenta de que no todas las familias pueden financiar esta enfermedad y con una psicóloga del Hospital Bocagrande, crearon una fundación para niños con cáncer de la que se retiraron pero aún siguen ayudando.

Nelson tiene 62 años, es contador Público y tiene un club pequeño de fútbol donde entrena niños de 4 a 18 años.

Un día le preguntó a su papá para qué le regaló aquel tanque vacío y este le respondió que era para que lo llenara de vida.

“La vida le cambia a uno, lo pone en un lugar y en otro, pero quedan recuerdos que dejan huellas imborrables. De eso estoy escribiendo un libro que se llama ‘Sueños y vivencias’, un libro de poemas ‘Sorbo del alma’ y una novela que no he podido terminar”.