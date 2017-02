No cesan los atracos en el Almirante Colón

Acechados por la delincuencia dicen sentirse los habitantes del Almirante Colón, al sur de Cartagena, por los frecuentes atracos que se registran en la comunidad.

Aseguran que al menos de 2 hurtos diarios, en la avenida principal, son víctimas los moradores de ese barrio de más de 33 años de fundado.

Ronald Turizo Cano, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), señaló que desde que se inició el periodo escolar se han disparado nuevamente los robos.

"Desde hace 20 días que iniciaron las actividades de los colegios que están en el barrio, comenzaron los atracos nuevamente. La gente no puede estar tranquila en la avenida esperando su buseta, el transporte escolar o laboral, porque de una eso es un raponazo. Es terrible porque parece que fuera todo planeado. Los atracadores, en moto, simulan que hablan por celular, se acercan, roban y se van como si nada", precisó el líder comunal.

Turizo indicó que el patrullaje de la Policía de Cuadrante no es constante e invitó a sus vecinos a denunciar cuando sean presas de los delincuentes.

"Estamos insistiéndole a la gente que denuncie para que por lo menos la Policía tenga un indicador de como está la situación acá. Si no denuncia, las autoridades no se enteran de que atracan y no pueden tomar acciones", puntualizó.

La comunidad pide a la Policía tomar cartas en el asunto, para evitar las vías de hecho. Así lo dio a conocer la JAC a través de su página en la red social Facebook.