“No dejaremos que se lleven la Base Naval de Cartagena”: Turbay

A pesar que el Ministerio de Defensa derogó hace pocos días el decreto 2731 del 23 de noviembre de 2013, que declaraba de interés nacional la construcción de la Base Naval en Tierrabomba, la isla sigue siendo una opción para trasladar esta unidad militar.

Así lo manifestó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quien aseguró que tras un diálogo con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, conoció que esta zona no ha sido excluida definitivamente como sede para este importante fuerte militar.

“Luego de sostener una conversación con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, con respecto al futuro de nuestra Base Naval ARC Bolívar, he sido informado que no se ha descartado de manera definitiva la isla de Tierrabomba como sede de la Base Naval, como se ha dicho esta semana”, dijo Turbay.

El mandatario departamental precisó que la Nación tendrá en cuenta nuevos aspectos, como la logística que se requiere para garantizar un abastecimiento eficiente de provisiones y suministros. Además, resaltó que no encontrará en todo el territorio colombiano un escenario mejor que el que ofrece Cartagena.

Se reunirán

Turbay Paz precisó que en dos semana se reunirá en Cartagena con el ministro de Defensa para hablar del traslado de la Base. Por otro lado, manifestó que las opciones de posibles sitios, en caso de que se descarte Tierrabomba, tendrán que ser estudiadas y gestionadas “con un claro compromiso por Cartagena y el departamento”.

Se unen a la petición

El concejal del partido de La U, César Pión González, solicitó a la mesa directiva invitar al ministro de Defensa a un debate en la corporación, con el fin de complementar todas las variables que encierra el traslado de la Base Naval.

Por su parte, el personero de Cartagena, William Matson, aseveró que el traslado de la Base a otra ciudad no puede ser una opción. “Hay que trasladarla de la zona en la que está para poder desarrollar territorialmente ese espacio, pero tenemos que decir que esta constituye una especie de patrimonio de la ciudad. No podemos imaginar que Cartagena no pueda tener su Base Naval cuando existe precisamente la Escuela Naval de Cadetes y Cotecmar”, dijo.

Habla Mindefensa

El Ministerio de Defensa manifestó que el traslado de la Base Naval es esencial para la seguridad nacional y necesario para mejorar las condiciones estratégicas y operacionales de la Armada. Además, explicó que el Decreto 975 del 7 de junio de 2018 constituye un avance en lo estipulado en la hoja de ruta del proyecto y abre la posibilidad de evaluar el lugar más idóneo para localizar la nueva unidad militar.

Por otro lado, España, Canadá, Reino Unido y Francia participarán en la convocatoria para adelantar los estudios de factibilidad y posterior ejecución del proyecto.